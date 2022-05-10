我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

安迪沃荷的「夢露」1.95億落槌 創近代畫作拍賣紀錄

哈佛、北卡大招生歧視亞裔 82名共和黨參眾議員聲援

劉偉敏獲頒總統終身成就獎

記者張筠／馬州報導
劉偉敏(右)表示，20多年來盡綿薄之力希望將亞裔聲音傳到主流社區，不僅有助當前亞裔群體融入美國，更能為後代鋪路。（劉偉敏提供）
劉偉敏(右)表示，20多年來盡綿薄之力希望將亞裔聲音傳到主流社區，不僅有助當前亞裔群體融入美國，更能為後代鋪路。（劉偉敏提供）

馬州華裔社區代表劉偉敏近日獲頒「總統終身成就獎」，她數十年來在社區投入公益事業，最大的心願就是將華裔聲音傳到主流社會，並作為兩者間的橋樑，她說，雖然美中文化存在差異，但從人際交流的各方面出發，華裔社區仍有很多機會與主流融合，且可藉此為下一代在美生活鋪路。

「總統終身成就獎」由拜登總統簽署，表彰對社區有特殊貢獻的民眾，獲獎者必須投入公益活動至少4000小時；劉偉敏1990年從廈門大學畢業後來美，後來成立華府地區的廈門大學校友會，2005年創立長江房地產公司，推動大華府地區的房地產交易業務，建立廣泛人脈，客戶遍及美、中、韓、印、歐等地。

作為美國漳州同鄉會聯合會創始會長，劉偉敏從2014年至今多次帶美國政府官員和企業家到漳州考察訪問，同時也在美國接待家鄉的代表團，協助他們與美國當地政要和企業家交流，並了解下一代的需要。

「20多年來一直希望盡自己的綿薄之力，把華裔的聲音傳到主流社會，不僅是幫助像我們這樣第一代移民在美國立足，更是為後代鋪路，讓主流社會更了解我們的文化」，劉偉敏說，美國是法治國家，重視法律制定，「因此希望作社區和立法者間的傳聲筒，讓主流社會對我們有更清楚的認知」，如此才能從本質上把華裔的想法、需求傳到主流社會。

劉偉敏(左二)獲得「總統終身成就獎」。左一為馬州參議員李鳳遷。右二為拉斯金。（記...
劉偉敏(左二)獲得「總統終身成就獎」。左一為馬州參議員李鳳遷。右二為拉斯金。（記者張筠 / 攝影）

「雖然美中文化差異很大，但人與人個體之間的交流能發揮重要作用」，劉偉敏不僅從商業等角度出發，幫助小企業、商會創造更多機會，將政府的援助信息及時分享給社區，更藉校友會的力量推動華裔與美國主流社會在教育領域的融合。

「十多年如一日，其實做公益的過程中，我們每個成員自己都沒有特殊的需要，而是從華裔乃至亞裔社區整體的需要出發，致力成為各組織與政府之間的連結」，從社區服務著手，把公益奉獻精神傳給下一代，為他們創建能施展能力的平台。

華裔 房地產 華府

上一則

蒙郡健康講座 5/12防老人跌傷

下一則

拉斯金：擬縮短公民及綠卡處理期

延伸閱讀

國務院更新文件 刪「台灣是中國一部分、不支持台獨」

國務院更新文件 刪「台灣是中國一部分、不支持台獨」
馬可仕拿下足夠選票 篤定當選菲律賓總統

馬可仕拿下足夠選票 篤定當選菲律賓總統
對烏分享軍事情報、避與俄擦槍走火 美如何拿捏分寸？

對烏分享軍事情報、避與俄擦槍走火 美如何拿捏分寸？
40架F-35A出動…新總統就職前夕 韓美聯合空演兩星期

40架F-35A出動…新總統就職前夕 韓美聯合空演兩星期
紐時：美促台買不對稱禦陸武器 添購武裝無人機、水雷

紐時：美促台買不對稱禦陸武器 添購武裝無人機、水雷

熱門新聞

賓州巴克斯郡38歲的亞裔婦女阮鄭(Trinh Nguyen，音譯)2日一早槍擊在家睡覺的兩個兒子的頭部。(巴克斯郡檢察官辦公室照片)

賓州亞裔母開槍 2兒熟睡中遭爆頭 她欠租被令搬家

2022-05-02 22:38
德州一名骨董經紀商找到遺失的2000年級骨董。(Laura Young Instagram)

女子德州舊貨店35元買下雕像 竟是兩千年前羅馬石刻

2022-05-05 18:42
42歲的亞麻魯(右)將17歲女兒馬洛(左)毆打致死。(警方提供)

疑為高中舞會爭執 芝狠父活活打死17歲女兒

2022-05-05 10:52
德州房價高漲，貸款利率破5%，許多人開始考慮另類房貸。（FOX）

30年期房貸利率破5% 更多人考慮用「另類房貸」圓夢

2022-05-02 02:10
德州43歲母信仰童婚，強迫13歲女兒嫁中年男子。(Fort Bend警局)

13歲女求醫 訴47歲丈夫性無度 德州信奉童婚媽重罪

2022-05-09 18:52
遠自台灣飛到休士頓求醫的程氏(譯音，右二，左二)夫婦，喜獲千金。(KHOU電視台截圖)

台灣情深伴侶求孕難成 德州醫師三分鐘手術成就奇蹟

2022-05-09 19:23

超人氣

更多 >
前克宮情報人士爆：重病普亭對情婦意外懷孕大動肝火

前克宮情報人士爆：重病普亭對情婦意外懷孕大動肝火
俄要他為提供星鏈助烏負責 馬斯克回嗆 發不自殺聲明

俄要他為提供星鏈助烏負責 馬斯克回嗆 發不自殺聲明
國務院更新文件 刪「台灣是中國一部分、不支持台獨」

國務院更新文件 刪「台灣是中國一部分、不支持台獨」
俄勝利日閱兵 普亭：西方要入侵我們、對烏行動正確

俄勝利日閱兵 普亭：西方要入侵我們、對烏行動正確
你辦「真實身分證」了嗎？ 登機可用 明年5月生效

你辦「真實身分證」了嗎？ 登機可用 明年5月生效