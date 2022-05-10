劉偉敏獲頒總統終身成就獎

劉偉敏(右)表示，20多年來盡綿薄之力希望將亞裔聲音傳到主流社區，不僅有助當前亞裔群體融入美國，更能為後代鋪路。（劉偉敏提供）

馬州華裔 社區代表劉偉敏近日獲頒「總統終身成就獎」，她數十年來在社區投入公益事業，最大的心願就是將華裔聲音傳到主流社會，並作為兩者間的橋樑，她說，雖然美中文化存在差異，但從人際交流的各方面出發，華裔社區仍有很多機會與主流融合，且可藉此為下一代在美生活鋪路。

「總統終身成就獎」由拜登總統簽署，表彰對社區有特殊貢獻的民眾，獲獎者必須投入公益活動至少4000小時；劉偉敏1990年從廈門大學畢業後來美，後來成立華府 地區的廈門大學校友會，2005年創立長江房地產 公司，推動大華府地區的房地產交易業務，建立廣泛人脈，客戶遍及美、中、韓、印、歐等地。

作為美國漳州同鄉會聯合會創始會長，劉偉敏從2014年至今多次帶美國政府官員和企業家到漳州考察訪問，同時也在美國接待家鄉的代表團，協助他們與美國當地政要和企業家交流，並了解下一代的需要。

「20多年來一直希望盡自己的綿薄之力，把華裔的聲音傳到主流社會，不僅是幫助像我們這樣第一代移民在美國立足，更是為後代鋪路，讓主流社會更了解我們的文化」，劉偉敏說，美國是法治國家，重視法律制定，「因此希望作社區和立法者間的傳聲筒，讓主流社會對我們有更清楚的認知」，如此才能從本質上把華裔的想法、需求傳到主流社會。

劉偉敏(左二)獲得「總統終身成就獎」。左一為馬州參議員李鳳遷。右二為拉斯金。（記者張筠 / 攝影）

「雖然美中文化差異很大，但人與人個體之間的交流能發揮重要作用」，劉偉敏不僅從商業等角度出發，幫助小企業、商會創造更多機會，將政府的援助信息及時分享給社區，更藉校友會的力量推動華裔與美國主流社會在教育領域的融合。

「十多年如一日，其實做公益的過程中，我們每個成員自己都沒有特殊的需要，而是從華裔乃至亞裔社區整體的需要出發，致力成為各組織與政府之間的連結」，從社區服務著手，把公益奉獻精神傳給下一代，為他們創建能施展能力的平台。