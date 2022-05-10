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中國行動計畫 華裔學者蒙陰影

記者張筠／華盛頓報導
陳剛(中)與郗小星(右)在百人會座談上用親身經歷證明，中國行動計畫重創華裔學者的生活與學術發展。（記者張筠 / 攝影）
陳剛(中)與郗小星(右)在百人會座談上用親身經歷證明，中國行動計畫重創華裔學者的生活與學術發展。（記者張筠 / 攝影）

馬州國會眾議員拉斯金(Jamie Raskin)日前在百人會2022年度大會中表示，「中國行動計畫」給在美華裔帶來的傷害難以彌合，曾遭FBI誤控間諜的華裔學者也分享遭司法部錯誤指控的親身經歷，他們傾力追求的「美國夢」竟成為「美國夢魘」。

拉斯金曾在白宮促成首場關於終止「中國行動計畫」(China Initiative)的圓桌會議，他表示，「美國不應以族裔、文化背景定罪他人，政府不應致力收集罪證(guilt)，而應平等對待各族裔在學術、科技等方面的成就和貢獻。」

拉斯金說，我們應讓世界各國、各族裔願意來美感受民主的力量，「美國不完美，但在創造多元社會、維護人權方面，始終致力作國際的榜樣」。

川普政府為對抗中國對美國發動國安威脅，因而發起「中國行動計畫」，2019年以來指控20多名學者隱瞞與中國的關係，給華裔學者在美生活蒙上陰影，甚至家人也遭政府監控，雖然多數學者最終被無罪釋放，但被「族裔偵防」(racial profiling)的經歷仍嚴重損傷他們的學術和聲譽。

拉斯金表示，政府不應致力收集罪證，而應平等對待各族裔在學術、科技等方面的成就和貢...
拉斯金表示，政府不應致力收集罪證，而應平等對待各族裔在學術、科技等方面的成就和貢獻。（記者張筠 / 攝影）

曾遭司法部錯誤指控為間諜的麻省理工學院(MIT)教授陳剛(Gang Chen)，2021年被控申請聯邦基金以從事納米技術研究時，隱瞞與中國的合作關係和在中國的任職，他的兒子甚至在去超市採購、練習駕車時也遭監控，雖然司法部已撤銷對陳剛的控訴，但他和家人仍心有餘悸，「身處牢獄的日子是我畢生至暗時期」，曾經滿懷希望的美國夢甚至一度變成駭人的夢魘。

費城天普大學(Temple University)華裔物理教授郗小星(Xiaoxing Xi)表示，司法部曾根據他為推動學術合作，發給中國學者的電子郵件內容，指控他向中國政府洩露科技機密，2015年5月在家中，郗小星當著妻子和女兒的面，被FBI探員逮捕，還被要求按指紋、脫衣搜身；郗小星說，雖然「中國行動計畫」已終止，但司法部的部分政策仍阻礙美中學術交流。

郗小星2021年也向聯邦政府提出索賠，不僅為打破司法部對他提出的所有不實指控，更是為阻止執法部門今後繼續針對亞裔學者和百姓進行族裔偵防。

司法部 華裔 間諜

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