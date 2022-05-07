蒙郡購25輛電動校車 僅7輛上路

蒙郡購入25輛電動校車，目前僅七輛投入使用。（Highland Electric Fleets提供）

馬州最大的蒙郡公校 系統(MCPS)日前推動清潔環保，簽約購入25輛電動校車，到去年底已收到24輛，但時隔數月，蒙郡仍僅有七輛電動校車投入使用，監督此事的家長聯盟表示，由於合作公司的電動車 曾在其他州出現問題，為確保車輛安全不得不強化檢查力度。

聯邦環境保護署(EPA)此前多次發布報告表示，柴油校車導致環境污染，嚴重危害師生健康，為解決此問題，蒙郡截至目前已斥逾96萬2000元，向電動車公司Highland Electric Fleets簽約購買25輛電動校車，今年5月下旬將收到最後一輛。

蒙郡公校表示，每輛電動校車一年的合約費用為3萬8500元，比柴油校車貴9000元，但Highland Electric Fleets公司在合約中承諾提供的維修服務，每輛車一年可節省3000元，而柴油車每年6000元的加油成本也可免去，此外Highland Electric Fleets會承擔電動校車的充電費用，以及充電設備成本，相當於差價抵銷，且對環境友好。

負責監督蒙郡公校的家長聯盟表示，Highland Electric Fleets公司在其他州提供的部分電動車輛近幾年曾出現問題，費城 運輸系統使用的電動車在2020年被發現底盤有瑕疵，去年洛杉磯運輸系統近十輛電動車無法啟動，甚至出現電動充電站著火的問題，雖然大華府地區沒有出現類似情況，但蒙郡公校系統仍嚴格追查，確保用於接送孩子們的車輛安全萬無一失。

除了確保電動校車各項功能正常，在正式投入使用前，還需裝好安全攝像頭，分配線路，也因此拖遲了使用日期。

此外，由於蒙郡運輸局(Department of Transportation)近日正在推進一項關於財務的調查，因此臨時調整了公校負責人員，一定程度上影響校車作業，但蒙郡公校官員表示，不論管理層有何變化，公校始終會以學生利益為重。