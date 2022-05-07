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華府城市公園資源 蟬聯全美冠軍

記者張筠／維州報導
華府公園系統今年連續第二年在全美排名首位，各社區資源分配公平。（記者張筠╱攝影）
華府公園系統今年連續第二年在全美排名首位，各社區資源分配公平。（記者張筠╱攝影）

近日公布的一份報告顯示，華府與維州阿靈頓郡(Arlington)的公園資源在全美分別排名第一和第三，這是華府連續第二年奪冠，阿靈頓郡的排名也比去年上升一位，阿靈頓也被許多民眾評為「適合步行的區域」，在商家、綠地、住宅等功能分配得當。

非營利公園倡導組織「公共土地信託」(Trust for Public Land)近日公布「2022年全美城市公園系統」評分排行榜，評估全美人口最密集的100個大城市的公園系統，衡量指標包括居民步行十分鐘內可達的公園數量、人均可用的公園面積等，今年該評分新增了資源分配平等性的指標。

該組織主任肖恩(Brendan Shane)說，華府公園資源分配的平等程度在全美脫穎而出，少數族裔、低收入群體聚集的地區都有充足公園空間，甚至比其他社區更便利。

此情況與全美情況相反，全美少數族裔聚集社區所擁有的公園資源，平均比收入較高社區少40%，而華府少數族裔社區平均比白人社區多17%的公園資源，相似的包括芝加哥和西雅圖，兩城市少數族裔擁有的公園資源分別比白人多13%和16%。

華府有24%的土地專門留給公園規畫，且適合兒童、寵物等的設備齊全，市府公園建設的投資也在全美名列前茅，平均在每位居民身上投資284元，不過公園系統排名全美第三的阿靈頓郡平均在每位居民身上投資的公園資金達359元。

該報告指，新冠疫情後，公園建設對城市發展更重要，充足的戶外空間有助於民眾身心健康，也能緩解氣候變暖，並鼓勵民眾養成環保、健康的生活通勤習慣。

華府 投資 低收入

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