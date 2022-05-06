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墮胎法受關注 大華府3地規定不一

記者張筠╱華盛頓報導

聯邦最高法院將推翻「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)的多數意見書草稿近日外洩後，全美各地有關婦女能否墮胎引發的法律和文化爭議再被推至高潮，大華府各地民眾也關注墮胎法規，華府、維州和馬州都沒有限制墮胎，但三地仍有不同考量，法規也略有區別。

華府屬於全美對墮胎限制最寬鬆的地區之一，允許懷孕晚期墮胎，2017年華府市議會通過「提供墮胎者不受歧視修正法案」，規定民眾不得歧視提供墮胎手術的醫護人員，也不得歧視在公開場合支持墮胎的其他公眾；不過華府法規和預算與聯邦政府緊密聯繫，若共和黨在今秋的期中選舉中重新控制國會，則可能會改變華府在墮胎議題上的立場。

馬州從1992年將墮胎合法化，允許婦女在胎兒有穩定生命(viability)前墮胎，一般為懷孕24周左右，但具體情況仍須根據醫生的判斷而定，若母親的身體健康面臨嚴重危險，或發現胎兒有基因缺陷、嚴重畸形或異常，則在懷孕超過24周、胎兒生命穩定後仍可墮胎。

馬州法律也規定，未滿18歲的少女可墮胎，但提供墮胎手術的醫療機構必須讓該少女的至少一名家長知曉；今年馬州州議會通過一項提案，允許護士、醫生助理、助產人員在專業醫生的監督下進行墮胎手術，雖然州長霍根(Larry Hogan)否決此提案，但州議會推翻州長的否決權，此新法將於7月1日生效。

維州允許懷孕早期墮胎，若胎兒嚴重影響母親的身心健康，則懷孕晚期也可墮胎；公職人員的保險不給付墮胎費用，除非是因被性侵、強姦而懷孕，或胎兒嚴重受傷、危及母親健康等，維州同樣允許未滿18歲的少女在父母至少一方知情的情況下墮胎。

維州作為「紫色」搖擺州，近幾年墮胎議題頻頻引發爭議，前民主黨籍州長諾譚(Ralph Northam)2019年推動允許孕晚期墮胎法規時引起極大爭議，而共和黨人主張嚴格規範墮胎診所和醫療機構，也引發各界討論；維州現任共和黨籍州長楊京(Glenn Youngkin)在最高法院草稿外洩後，重申自己反墮胎的立場，並稱每個州都有權利制定墮胎法案。

墮胎 華府 維州

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