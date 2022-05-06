華府The Yard 連3周末推出晨練及聚餐

華府河濱公園The Yard5月連續三個周六舉行晨練加早午餐社交活動。（主辦方提供）

為活絡經濟並鼓勵民眾戶外運動，華府 市中心The Yards河濱公園從7日開始，連續三個周六將舉行晨練加早午餐社交活動，邀請民眾探索Anacostia河濱、Navy Yard廣場及周邊商家，同時建立良好生活習慣。

The Yards推出的「晨練+早午餐」(Brunch on the Go)將在7日、14日和21日上午舉行，每天有10時和10時30分兩個時段，分別有2哩健走和5哩慢跑的選項，晨練結束後可到指定地點領取午餐盒，三次分別活動與La Famosa、Osteria Morini、Chloe餐廳合作，此外主辦方還會提供香檳、水壺、酒杯等紀念品，慶祝華府的疫後恢復。

La Famosa提供的特色早午餐包括番石榴甜奶酪麵包、波多黎各特色的海鮮沙拉，搭配米飯和豆類，此外還有招牌的肋眼牛肉三明治；Osteria Morini提供義大利 風味餐點，包括新鮮沙拉、雞肉醬、甜香腸、麵包、巧克力餅乾等；Chloe的香蕉麵包和焦糖果醬備受歡迎，青蘋果 沙拉、義大利通心粉配檸檬烤雞也將給民眾帶來春日清新的滋味。

主辦方表示，此活動旨在邀請民眾到戶外運動並在疫後重新探索社區，連續三周舉行也能幫助居民建立良好生活習慣，也是不錯的社交機會，一張票包含兩人的食物和紀念品，詳情和訂票可登錄：https://bit.ly/3ydyMOc