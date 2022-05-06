我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台本土確診破3.6萬例、10死 中重症87例皆創新高

中駐美大使秦剛：美國是時候取消對中加徵關稅了

慶祝母親節 大華府周末活動多

【馬州訊】
日裔畫家和陶藝家Yoshiko Ratliff。（主辦方提供）
日裔畫家和陶藝家Yoshiko Ratliff。（主辦方提供）

母親節周末，大華府活動十分豐富，包括：

華府台灣同鄉聯誼會7日下午5時至8時，在華府僑教中心舉行慶祝母親節暨亞太裔傳統月晚會。節目展現各年齡層亞太裔及少數華裔民族的音樂、舞蹈，包括韓國的大鼓文化藝術及舞蹈、印度的天竺少女、藏族瑪尼情歌舞、新疆舞等，代表台灣青少年文化扯鈴比賽的優勝者也將表演，多族裔的幼兒表演二重唱和舞蹈。活動提供來自東南亞、印度、日本、閩南等地的亞洲美食。晚會地址：901 Wind River Lane, Gaithersburg, MD 20878，詳情及購票可致電會長張慧玲(301)908-6446。

美京華人活動中心(CCACC)7日下午2時至4時舉行亞太裔傳統文化月「Yoshiko Ratliff畫展」開幕茶會。Yoshiko Ratliff是一位在日本出生長大的畫家和陶藝家，曾多次參與創意工藝委員會的雙年展，在全美各地畫廊辦展，許多作品被收藏在美國、日本和巴西的公司和私人家庭。本次展出的作品包括壓克力畫、陶瓷器，展覽從7日持續至27日，完全免費，每周二、三、五、六中午12時至下午5時開放。地址：9318 Gaither Road, Suite 215, Gaithersburg, MD 20877。Yoshiko Ratliff目前居住在維州福斯教堂市(Falls Church)，她工作室和作品展示在維州亞歷山卓市的Torgedo藝術中心。

美京活動中心博雅苑(CCACC Academy)同日下午1時至3時將舉行5月古籍欣賞講座，教師沈葆主講「何謂文化傳承？」，講解「世說新語」，並分析中華文化傳承賴以發展的基礎「傳統正體字」及其發展，從漢字的形音義特色，講述「聲律」和「對偶」的興起。講座地址：9400 Key West Avenue，Rockville, MD  20850。

華府 日本 母親節

上一則

罕見兒童肝炎 喬州、阿州、北卡現蹤

下一則

被學校主管偷拍裸照 賓州研究生提告

延伸閱讀

大華府文化夏令營 即起開放報名

大華府文化夏令營 即起開放報名
大舎私厨 母親節精選套餐 預訂有優惠

大舎私厨 母親節精選套餐 預訂有優惠
SYTK 牛骨湯慶母親節 買外賣2份送牛雜湯

SYTK 牛骨湯慶母親節 買外賣2份送牛雜湯
紐約花卉中心推薦母親節熱銷花卉 玫瑰和百合大受歡迎

紐約花卉中心推薦母親節熱銷花卉 玫瑰和百合大受歡迎
福布斯五星酒店評級 大華府4家入榜

福布斯五星酒店評級 大華府4家入榜

熱門新聞

賓州巴克斯郡38歲的亞裔婦女阮鄭(Trinh Nguyen，音譯)2日一早槍擊在家睡覺的兩個兒子的頭部。(巴克斯郡檢察官辦公室照片)

賓州亞裔母開槍 2兒熟睡中遭爆頭 她欠租被令搬家

2022-05-02 22:38
27歲的華女程海華稱遭其丈夫家暴，於華埠企圖開車逃離時發生碾死丈夫的悲劇。(特派員黃惠玲／攝影)

芝華女疑開車逃離家暴 丈夫緊追攀車頂、慘遭輾死

2022-04-28 16:11
10歲的彼得斯，慘遭認識的14歲嫌犯殺害、性侵。(Chippewa Falls警局)

從開始就計畫殺死她 威州14歲少年認姦殺10歲女童

2022-04-29 11:32
42歲的亞麻魯(右)將17歲女兒馬洛(左)毆打致死。(警方提供)

疑為高中舞會爭執 芝狠父活活打死17歲女兒

2022-05-05 10:52
德州房價高漲，貸款利率破5%，許多人開始考慮另類房貸。（FOX）

30年貸款利率破5% 另類房貸仍可圓購屋夢

2022-04-28 18:44
德州房價高漲，貸款利率破5%，許多人開始考慮另類房貸。（FOX）

30年期房貸利率破5% 更多人考慮用「另類房貸」圓夢

2022-05-02 02:10

超人氣

更多 >
疑為高中舞會爭執 芝狠父活活打死17歲女兒

疑為高中舞會爭執 芝狠父活活打死17歲女兒
近2年來最糟單日表現 道指跌逾1000點 那指重挫近5%

近2年來最糟單日表現 道指跌逾1000點 那指重挫近5%
美研究：Omicron與先前其他變異株一樣嚴重

美研究：Omicron與先前其他變異株一樣嚴重
女子德州舊貨店35元買下雕像 竟是兩千年前羅馬石刻

女子德州舊貨店35元買下雕像 竟是兩千年前羅馬石刻
美股盤中重挫 道瓊工業指數跌逾1200點

美股盤中重挫 道瓊工業指數跌逾1200點