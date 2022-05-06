慶祝母親節 大華府周末活動多

日裔畫家和陶藝家Yoshiko Ratliff。（主辦方提供）

母親節 周末，大華府 活動十分豐富，包括：

華府台灣同鄉聯誼會7日下午5時至8時，在華府僑教中心舉行慶祝母親節暨亞太裔傳統月晚會。節目展現各年齡層亞太裔及少數華裔民族的音樂、舞蹈，包括韓國的大鼓文化藝術及舞蹈、印度的天竺少女、藏族瑪尼情歌舞、新疆舞等，代表台灣青少年文化扯鈴比賽的優勝者也將表演，多族裔的幼兒表演二重唱和舞蹈。活動提供來自東南亞、印度、日本 、閩南等地的亞洲美食。晚會地址：901 Wind River Lane, Gaithersburg, MD 20878，詳情及購票可致電會長張慧玲(301)908-6446。

美京華人活動中心(CCACC)7日下午2時至4時舉行亞太裔傳統文化月「Yoshiko Ratliff畫展」開幕茶會。Yoshiko Ratliff是一位在日本出生長大的畫家和陶藝家，曾多次參與創意工藝委員會的雙年展，在全美各地畫廊辦展，許多作品被收藏在美國、日本和巴西的公司和私人家庭。本次展出的作品包括壓克力畫、陶瓷器，展覽從7日持續至27日，完全免費，每周二、三、五、六中午12時至下午5時開放。地址：9318 Gaither Road, Suite 215, Gaithersburg, MD 20877。Yoshiko Ratliff目前居住在維州福斯教堂市(Falls Church)，她工作室和作品展示在維州亞歷山卓市的Torgedo藝術中心。

美京活動中心博雅苑(CCACC Academy)同日下午1時至3時將舉行5月古籍欣賞講座，教師沈葆主講「何謂文化傳承？」，講解「世說新語」，並分析中華文化傳承賴以發展的基礎「傳統正體字」及其發展，從漢字的形音義特色，講述「聲律」和「對偶」的興起。講座地址：9400 Key West Avenue，Rockville, MD 20850。