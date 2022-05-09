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諸惡莫做，眾善奉行(1)摘錄盧台長講述於觀音堂

本報華府訊
盧軍宏台長
盧軍宏台長

大家一定要記住不論做什麼事情都要如履薄冰，話不能亂講，事不能亂做，要懂得用自己的智慧來衡量自己所做的行為，不是你要做什麼就可以做什麼。現在是末法時期，很多人披著佛法的外衣出來做事，很多人以為自己學的很不錯，在社會上學佛已有很多年了，而效果如何呢？所以，真正的菩薩化身或使者都是用佛法來救人，以慈悲為懷。而且身上一定有護法神。

其實有些經文非常好，但是隨著天時的變化，學習經文的方法也在變化。這絕對是真的事情。只要是正的東西就會受到推廣和接受，只要是正的東西菩薩都會保佑。記住，修行一定要懂得正見、正信、正思維、正念、正定，從中一定能得般若智慧。

地藏王菩薩在本願經裡有一句話：“是閻浮提，行善之人，臨命終時，亦有百千惡道鬼神，或變作父母，乃至諸眷屬，引接亡人，令落惡道，何況本造惡者。”就是說這個世界的眾生，很多行善之人，即在一生中行大善的人，做很多善良事情的人，在臨命終時也會有百千惡道鬼神變成你的父母或者親屬來拉你。其實，他們就是你過去世中的父母或親朋眷屬，也會來誘惑接引你，令你落到惡道。更何況本身造惡業的人。

一個人快要死的時候很可怕也很難過，為什麼？因為，他能看到你們活著的時候看不到的東西。他看到那麼多鬼神都在向他討債，所以感到很痛苦，好難過，也只能聽任擺佈。“引接亡人”就是說你前幾世的父母或你的親朋眷屬把你接到惡鬼道。事實上是百千惡道鬼神變現來接你。做好人善人的結局都這樣，何況做壞事、惡事的人。所以說：諸惡莫做，眾善奉行，自淨其意。《金剛經》上講“修一切善，離一切相”。離一切相，就是要離開你最喜歡的東西，並不是從表面離開，而是從心裡離開。表面上你可以關心，而內心要學會放下。譬如：你很喜歡這個孩子，而在心裡要放開他。孩子大了能夠獨立出去工作，去生活。然而在行為上你還是要關心他、幫助他。但是在心裡等到他想離開你的時候，你就要放掉他。怕的是心裡著相，而不是物質著相，這點很重要。

生命在呼吸之間，一口氣上不來就走了，走時什麼名利都帶不走，萬般都帶不走，只有孽隨身。而且，在世所造的一切孽將不差絲毫的全部帶走。所以人不能作孽，絕對不能。一定要修一切善，要有大悲心。譬如：在馬路對面看到一個盲人拿著拐棍走過來，你的心裡馬上就要想到，哎呀，雖然離我很遠，我能不能過去幫幫他。如果你真的動了這麼一念，你就種了善因。如果你遠遠看到路邊有一個人在乞討，自己心裡想，如果我過去就會給他佈施。但是這個意念是要你們自己肯定，而不是假設。所以要求你們要從心裡來修，這點非常重要。一個人修心、修行，就是修裡面的東西，而不是外表的。很多廟宇都希望前來拜佛菩薩的人穿著乾淨整齊。其實，是希望你們從外表到內心都是很乾淨。但是，有幾人從裡到外是乾淨的？腦子能夠放空，誠心禮佛、拜菩薩時，只要你用心，一心一意誦經，菩薩都會感應。

在末法時期，所有的目標和過去或現在的修為修法是完全一致的，只是救人的方法在變化。譬如：在過去交通不發達時，從北京到上海只能步行或坐馬車等，而現在交通發達了，可以坐汽車或飛機等，目的地是一樣的，只是使用的交通工具不同而已。修法一定要隨著天時轉變，有修為的法師，有修為的師父，有修為的老師，菩薩都會給他們靈感，讓他們知道現在的修為法。如太虛大師和星雲法師提倡的“人間佛教”。

做人一定要純潔，不要有雜念。如果自己想與某人交流思想，而思想裡卻存在很多雜念，是絕對無法溝通的。在這個世界上不要以為別人是傻瓜，想法子去騙騙人家，其實，這樣的人才是最傻的。現在的人個個都很聰明，有些人很有修為。隨著世間的輪回，新出生的孩子都很聰明，實際上，這些孩子前世都是有修的。

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