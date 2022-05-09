脊椎神經科、復健科專科金熙哲醫師談梨狀肌症候群

脊椎神經科、復健科專科金熙哲醫師

馬州 華府脊椎神經專科診所 Rockville Family Chiropractic Clinic 的名醫金熙哲 Huichul Kim 醫師，講解梨狀肌症候群的症狀、成因及預防。

在接觸眾多因腿部疼痛和發麻症狀而深感痛苦的患者中，有不少健康知識淵博的患者，其中出乎意料的是許多人會認為腿部痛症的原因是腰間盤突出導致的。當然出現腿發麻抽筋的情況，大多數是因為腰間盤突出或腰椎脊椎骨狹隘症導致的，但也有不少是臀部出現問題導致的，因此一味地認為腿部痛症就是腰部問題導致的這一說法是不正確的。平時經常扭曲著腿坐著或長期開車的情況，臀部和腰部會逐漸出現酸痛，再延伸至腿部的話，則視為梨狀肌症候群的可能性很大。

梨狀肌是指位於臀部兩側深處的小三角形肌肉 ，分布於臀部后側到骨盆和股骨之間。這塊肌肉的下面是經過臀部到下肢方向的臀肌神經和坐骨神經。梨狀肌在步行時可以支撐體重，站立時起到將大腿部和髖關節轉向外部的功能。這塊肌肉若出現問題，臀部就會疼痛，不僅如此，而且有可能壓迫到經過肌肉下面的神經，導致腿部發麻。

女性出現梨狀肌症候群的比率要比男性高6倍之多，臀部肌肉發育不全的情況下也很容易產生這種症狀。若臀部中最大的肌肉大臀肌以及其下面的中臀肌和小臀肌開始變弱，無法發揮其功能的話，位於最裡邊的相對較小的梨狀肌就會受到極大影響。結果過於緊張而變肥大的梨狀肌就會觸碰到下面的神經，引發痛症，因此大部分會出現大腿發麻的症狀。若小腿和腳底也出現發麻症狀的話，則有很大可能是坐骨神經周圍出現炎症，同時會出現骨盆扭曲，導致腰部疼痛，因此很容易被誤認為是腰間盤突出症。

一般來說梨狀肌症候群都是由臀部外傷而導致的，但最近因學習或工作的原因，長期坐著的人群中也很常出現這一症狀。除此之外，長時間駕駛或有蹺二郎腿坐著的習慣時，其發病機率更大。這是因為翹腿時梨狀肌會變長而緊張。

梨狀肌症候群的特徵在於，站著或躺著時不會出現症狀，而坐著或上樓梯時痛症會加重。而且按下臀部某個特定部位時，會感覺受到惊嚇般地異常疼痛。若梨狀肌變短的話，躺著時變短一側的腿部會向外而把腳放倒。與腰間盤突出不同的是，躺下時抬起一條腿的話，腿部痛症不會加劇。腰間盤突出會導致腰部和腿部都會出現痛症，而梨狀肌症候群則主要是腿後部出現痛症。若對腰間盤突出進行治療或手術後，仍未完全變好時，通過CT或MRI檢查結果顯示腰間盤突出症不是很嚴重的話，則可疑似為梨狀肌症候群。

為了預防梨狀肌症候群，防止梨狀肌僵硬或出現炎症，必須注意矯正姿勢。改掉翹腿的習慣，避免長時間坐著。男性朋友要注意不要把錢包放在後面褲兜裡坐著。梨狀肌症候群是肌肉過於緊張和使用過度而出現的問題，初期可通過做些簡單的伸展活動緩解肌肉來進行預防。將一側腿抬起放到另一側胸部位置維持拉伸狀態30秒以上，另一側腿做同樣的動作，平時堅持做這些伸展運動，有助於緩解梨狀肌。

梨狀肌症候群大多腰部無異常，而是由臀部外傷或壓力導致的，但近來與腰間盤突出、腰椎脊椎骨狹隘症等其他疾病併發的情況很多，因此若腿部出現痛症和發麻症狀，一定要到專業醫院接受檢查治療。

金熙哲醫師聯絡電話：(301)881-3435，Rockville Family Chiropractic Clinic診所地址為：11921 Rockville Pike, Suite 411，(4樓)， Rockville, MD 20852。診所位於馬州洛城 Mid-Pike Plaza 對面，White Flint 紅線地鐵站 北，地下室停車方便，第一小時免費停車，歡迎來電預約。