我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

被罵「滾回自己國家」 華裔名廚甄文達妙答：美國就是

出軌不只一次？比爾蓋茲離婚周年公開懺悔 隱情呼之欲出

華府旅遊復甦 遊客量達疫前82% 消費偏節儉

記者張筠╱華盛頓報導
2021年華府旅遊業支持了5萬8000份工作，比2020年增加45%。（記者張筠 / 攝影）
2021年華府旅遊業支持了5萬8000份工作，比2020年增加45%。（記者張筠 / 攝影）

華府旅遊業為促進經濟發展的一大重點，行業組織「Destination D.C.」最新數據顯示，2021年華府遊客量已恢復至疫情前的82%，不過國內旅遊收入仍比疫情前低34%。

上述情況與民眾更節儉的消費習慣有關，市府和旅遊業者們為刺激旅遊發展，在宣傳上推陳出新，與社交平台及網紅合作，以全新方式展示華府疫後面貌。

根據行業數據，華府2021年吸引1880萬名遊客，比2020年增加44%，達2019年的82%，不過國內遊客創收54億元，仍比疫情前低34%，「民眾疫後消費方式有明顯改變，多數人更節儉，追求以經濟實惠的方式遊覽華府，傾向於參加各類免費活動」，「Destination D.C.」總裁弗格森(Elliott Ferguson)說，2021年國際旅客占華府遊客總量的7%，他們每人平均消費較高，具體數據將於今秋公布。

兩年多低潮期過後，華府的商務旅行和展會活動也逐漸恢復，2022年截至目前，已有19場大型展會提上日程，每場展會將帶來至少2500間酒店客房訂單，相當於整體將創造39萬4000間客房的收入，市府預計，單是今年已定的展會活動就將創造2億6500萬元收入，「商務旅行更能刺激華府經濟，因民眾不僅在周末消費，如國際旅客一樣，這部分民眾在周間遊覽華府，能給各商家、餐廳和景區增添生氣。」

為促進旅遊和經濟發展，「Destination D.C.」推出「親歷華府」(Experience D.C.)的市場營銷推廣計畫，不再僅用博物館等經典景區的官方照片來推介華府，而是邀請包括少數族裔、LGBTQ群體等類型的網紅到華府體驗生活，通過他們在社交平台上的真實分享，呈現華府各角落、各時段的趣味和魅力，吸引更多年輕遊客。

市府數據顯示，2021年華府旅遊業支持了5萬8000份工作，比2020年增加45%；「Destination D.C.」今年也推出「商業合作計畫」，扶持少數族裔、女性、殘障人士等業主，加入此計畫的成員可享受一年免費服務，包括市場營銷、社交機會等。

華府2021年吸引1880萬名遊客，比2020年增加44%，達2019年的82%...
華府2021年吸引1880萬名遊客，比2020年增加44%，達2019年的82%。（記者張筠 ╱攝影）
民眾疫後更節儉，多選擇免費活動，旅遊創收也受影響。（記者張筠╱攝影）
民眾疫後更節儉，多選擇免費活動，旅遊創收也受影響。（記者張筠╱攝影）
「Destination D.C.」推出「親歷華府」(Experience D....
「Destination D.C.」推出「親歷華府」(Experience D.C.)的市場營銷推廣，邀請網紅到華府體驗並展示生活。（記者張筠╱攝影）

華府 疫情 博物館

上一則

汽車失竊暴增40% 新州哈德遜郡警察忙翻了

延伸閱讀

瑞典擬申請加入北約 獲美國安全保證

瑞典擬申請加入北約 獲美國安全保證
就職典禮被指圖利自家旅館 川普家族75萬元與華府和解

就職典禮被指圖利自家旅館 川普家族75萬元與華府和解

羅訴韋德案將推翻？墮胎權之戰 全美恐大分裂

羅訴韋德案將推翻？墮胎權之戰 全美恐大分裂
朱立倫6月1日訪美 將會印太重要主管

朱立倫6月1日訪美 將會印太重要主管
亞裔月 華府「終止仇恨」行動開跑 張貼反族裔暴力海報 華埠電子屏幕宣傳

亞裔月 華府「終止仇恨」行動開跑 張貼反族裔暴力海報 華埠電子屏幕宣傳

熱門新聞

賓州巴克斯郡38歲的亞裔婦女阮鄭(Trinh Nguyen，音譯)2日一早槍擊在家睡覺的兩個兒子的頭部。(巴克斯郡檢察官辦公室照片)

賓州亞裔母開槍 2兒熟睡中遭爆頭 她欠租被令搬家

2022-05-02 22:38
27歲的華女程海華稱遭其丈夫家暴，於華埠企圖開車逃離時發生碾死丈夫的悲劇。(特派員黃惠玲／攝影)

芝華女疑開車逃離家暴 丈夫緊追攀車頂、慘遭輾死

2022-04-28 16:11
10歲的彼得斯，慘遭認識的14歲嫌犯殺害、性侵。(Chippewa Falls警局)

從開始就計畫殺死她 威州14歲少年認姦殺10歲女童

2022-04-29 11:32
德州房價高漲，貸款利率破5%，許多人開始考慮另類房貸。（FOX）

30年貸款利率破5% 另類房貸仍可圓購屋夢

2022-04-28 18:44
德州房價高漲，貸款利率破5%，許多人開始考慮另類房貸。（FOX）

30年期房貸利率破5% 更多人考慮用「另類房貸」圓夢

2022-05-02 02:10
比利切莫莫終被判刑。(達拉斯警方檔案照)

幸被害人沒斷氣 德州悶死18名婦女連環兇手落網終判刑

2022-04-29 19:02

超人氣

更多 >
為何總在半夜「自然醒」？原來身體正發出求救警訊

為何總在半夜「自然醒」？原來身體正發出求救警訊
儲物間挖寶 他尋獲750萬現金 結局卻出乎意料

儲物間挖寶 他尋獲750萬現金 結局卻出乎意料
疫情回國難 流落紐約法拉盛街頭華翁暫居遊民所

疫情回國難 流落紐約法拉盛街頭華翁暫居遊民所
被罵「滾回自己國家」 華裔名廚甄文達妙答：美國就是

被罵「滾回自己國家」 華裔名廚甄文達妙答：美國就是
法律專家：已故大法官金斯柏神話恐隨羅訴韋德案而破滅

法律專家：已故大法官金斯柏神話恐隨羅訴韋德案而破滅