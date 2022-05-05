華府旅遊復甦 遊客量達疫前82% 消費偏節儉

2021年華府旅遊業支持了5萬8000份工作，比2020年增加45%。（記者張筠 / 攝影）

華府 旅遊業為促進經濟發展的一大重點，行業組織「Destination D.C.」最新數據顯示，2021年華府遊客量已恢復至疫情 前的82%，不過國內旅遊收入仍比疫情前低34%。

上述情況與民眾更節儉的消費習慣有關，市府和旅遊業者們為刺激旅遊發展，在宣傳上推陳出新，與社交平台及網紅合作，以全新方式展示華府疫後面貌。

根據行業數據，華府2021年吸引1880萬名遊客，比2020年增加44%，達2019年的82%，不過國內遊客創收54億元，仍比疫情前低34%，「民眾疫後消費方式有明顯改變，多數人更節儉，追求以經濟實惠的方式遊覽華府，傾向於參加各類免費活動」，「Destination D.C.」總裁弗格森(Elliott Ferguson)說，2021年國際旅客占華府遊客總量的7%，他們每人平均消費較高，具體數據將於今秋公布。

兩年多低潮期過後，華府的商務旅行和展會活動也逐漸恢復，2022年截至目前，已有19場大型展會提上日程，每場展會將帶來至少2500間酒店客房訂單，相當於整體將創造39萬4000間客房的收入，市府預計，單是今年已定的展會活動就將創造2億6500萬元收入，「商務旅行更能刺激華府經濟，因民眾不僅在周末消費，如國際旅客一樣，這部分民眾在周間遊覽華府，能給各商家、餐廳和景區增添生氣。」

為促進旅遊和經濟發展，「Destination D.C.」推出「親歷華府」(Experience D.C.)的市場營銷推廣計畫，不再僅用博物館 等經典景區的官方照片來推介華府，而是邀請包括少數族裔、LGBTQ群體等類型的網紅到華府體驗生活，通過他們在社交平台上的真實分享，呈現華府各角落、各時段的趣味和魅力，吸引更多年輕遊客。

市府數據顯示，2021年華府旅遊業支持了5萬8000份工作，比2020年增加45%；「Destination D.C.」今年也推出「商業合作計畫」，扶持少數族裔、女性、殘障人士等業主，加入此計畫的成員可享受一年免費服務，包括市場營銷、社交機會等。