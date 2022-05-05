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北維近日20多部車安全氣囊被盜 Honda最多

記者張筠╱維州報導
馬州喬治王子郡警方，去年抓獲一名盜走13輛車安全氣囊的犯罪男子。（警方提供）
馬州喬治王子郡警方，去年抓獲一名盜走13輛車安全氣囊的犯罪男子。（警方提供）

北維州阿靈頓郡(Arlington)近日有20多輛車的安全氣囊被盜，絕大多遭破壞車輛為Honda車型，警方表示犯罪嫌疑人仍在逃，建議民眾不要在車內留貴重物品引起犯罪動機，並盡量將車停在有監控設備或有樓管監督的區域。

警方表示，近日這類案件集中發生於阿靈頓水晶市(Crystal City)，包括阿靈頓郡28街1400號以南，以及水晶市26街600號附近，作案團伙5月初連續幾日的清晨破壞了20多輛汽車，拆卸安全氣囊，疑似將盜來的汽車零件倒賣到黑市。

一名不願公開姓名的被竊民眾表示，保險公司稱最快需等兩周才能更換新的安全氣囊，「一方面因太多車輛被盜，另一方面是疫情和國際戰爭耽誤汽車零件生產」，雖然保險公司會負擔所有成本，但等待時間過長，影響民眾日常通勤，也打亂春夏出行計畫，還可能導致保險費升高，受波及者大呼「非常倒霉」。

受害民眾表示，他所在公寓近日張貼告示，提醒居民注意財產安全，汽車被砸的情況頻繁發生，警方也提醒勿將貴重物品留在車內，否則會吸引犯罪團伙注意，停車也要視附近社區的安全情況而定，避免人煙稀少、沒有監控的區域。

馬州喬治王子郡(Prince George’s County)去年也發生類似案件，警方發現一名男子盜走13輛車的安全氣囊，總價值超過3萬2000元。

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