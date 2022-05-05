疫情波及 馬、維州年度醫學報告遲未公布

醫療數據推動醫學 研究，也讓公眾了解社會健康狀況，但新冠疫情 兩年期間，維州、馬州 的年度醫療數據未及時發布，立法者表示，此情況等於讓醫療從業者「盲目前進」，若不能準確了解社會主要的健康問題，則無法推動醫學的正確發展。

馬州每年公布都會公布一系列公衛數據，包括十大死因、癌症比率、性病傳染情況、孕婦數量、嬰兒體重、新生兒夭折情況、公眾平均壽命等，州府也會統計各地社會經濟情況與醫療保健的差異，供立法者和衛生部門優化資源分配，醫護人員也會據此精進醫療方式和設備。

然而馬州上次公布的年度醫療報告還停留在2019年，立法者敦促州府盡快發布，否則醫療人員將繼續「盲目前進」，無法掌握醫療行業的整體趨勢，尤其在新冠疫情席捲全球後，公眾更需了解社會的健康狀態。

馬州衛生廳5月初回應表示，2020年的醫療數據報告已在審查中，確認無誤後會盡快發布；面臨相似狀況的還有維州、新澤西州、德拉瓦州、賓州等地。

年度醫療報告內容因州而異，馬州覆蓋典型的健康挑戰，包括愛滋病毒感染率、心臟病、腦血管疾病、意外事故導致的死亡情況、糖尿病、流感、肺炎、自殺情況等，醫療學者表示，在經過類似新冠疫情的重大公衛危機後，因心理問題影響身體健康甚至危及生命的案例會增加，這些都將是醫療人員需了解的重點。