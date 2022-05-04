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福布斯五星酒店評級 大華府4家入榜

記者張筠╱華盛頓報導
川普國際酒店獲福布斯2022年五星認證。（取自官網）
川普國際酒店獲福布斯2022年五星認證。（取自官網）

「福布斯旅遊指南」(Forbes Travel Guide)近日公布2022年五星酒店、餐廳、水療中心獲獎榜單，大華府包括華府市區的川普國際酒店和四季酒店，以及維州的Salamander度假村和小華盛頓旅店等四家酒店，憑藉高級餐飲、多元休閒服務等項目入榜。

「福布斯旅遊指南」針對豪華酒店及其餐廳、水療中心等基礎設備，從全球323間五星酒店中評選最優者，匿名的檢測專員在每間酒店住至少兩晚，親自體驗所有設施及服務，在900多個項目做出評分，綜合排名出全球最優秀的酒店。

華府的四季酒店(Four Seasons Hotel)今年是連續第16年獲福布斯五星評級，位於商業發達且有文化底蘊的喬治城(Georgetown)，除了豪華房間及高級服務，該酒店還有私人健身俱樂部、水療中心，並有米其林名廚烹調的美食。

位於國會大廈附近的川普國際酒店(Trump International Hotel)以及伊凡卡·川普(Ivanka Trump)名下的水療中心也獲福布斯榜單的五星認證，川普國際酒店近期轉賣給佛羅里達州的CGI投資公司，預計今年夏天將暫關，未來改以華爾道夫大酒店(Waldorf Astoria)重啟。

維州Middleburg郡的Salamander度假村今年連續第四年獲五星評分，其水療中心則是今年首度進入榜單，是維州唯一一家獲福布斯五星肯定、也是全美新進該榜單的七所水療中心之一；該酒店有168間客房，提供藝術繪畫、烹飪課、家庭娛樂、健身瑜珈課程，還有騎馬、射擊、射箭、漂流等戶外活動，酒店莊園附近的景緻也吸引許多新人辦婚禮、度蜜月。

維州Washington郡的小華盛頓旅店(The Inn at Little Washington)及其餐廳也獲福布斯的五星評級，該旅店有23間客房，每一間都獨具風格，旨在讓顧客融入當地生活，訂房即提供特色早餐、雞尾酒、下午茶；該旅店的餐廳主廚歐康諾(Patrick O'Connell)將法式料理創新，保留經典的同時也融入美式特色，各類菜品都由主廚精心搭配，食材多來自當地農場和牧場，2021年該餐廳獲「米其林綠星評級」，環保主張和可持續發展的料理宗旨吸引大量食客。

華府四季酒店連續第16年獲福布斯五星酒店評級。（取自官網）
華府四季酒店連續第16年獲福布斯五星酒店評級。（取自官網）
小華盛頓旅店的23間客房都獨具風格。（取自官網）
小華盛頓旅店的23間客房都獨具風格。（取自官網）
Salamander度假村今年連續第四年獲五星評分，其水療中心則是今年首度進入榜...
Salamander度假村今年連續第四年獲五星評分，其水療中心則是今年首度進入榜單。（取自官網）

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