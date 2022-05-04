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狐狸夜闖國家動物園 咬死25隻火烈鳥

記者張筠╱華盛頓報導
國家動物園原有74隻火烈鳥，主要生活在9750平方呎的室外園區。（國家動物園提供）
國家動物園原有74隻火烈鳥，主要生活在9750平方呎的室外園區。（國家動物園提供）

華府國家動物園(National Zoo)3日表示，一隻野生狐狸2日晚間闖入動物園，咬死了25隻火烈鳥(flamingo)和一隻尖尾鴨(Northern pintail duck)，這是動物園自1970年代有火烈鳥後，首次發生捕食動物入侵的情況，令人絕望又心痛。

動物園表示，鳥類專業人員每天多次檢查動物們的狀況和行為，也會查看鳥類場館附近的情況，事故發生前最後一次檢查是2日下午2時30分，當時沒有任何異常，但當動物管理員3日早晨進園做例行檢查時，發現25隻火烈鳥均已死亡，另有三隻受傷，此外還有一隻尖尾鴨也死亡。

動物專員隨後發現附近圍欄出現一個壘球大小的洞，隨後發現是一隻野生狐狸3日半夜闖入；國家動物園生態保護協會官員史密斯(Brandie Smith)表示，動物園使用的屏障和圍欄上一次更新是在2017年，也通過了動物園與水族館協會的檢測，但原以為堅固的圍欄仍被破壞，導致狐狸闖入。

目前園方正在加固火烈鳥區域的所有金屬圍欄，並在戶外區域設置陷阱，避免捕食者再次闖入傷害園內動物，此外還有能在夜間感應動作的數位監控設備，讓專員能及時知曉意外狀況。

國家動物園原有74隻火烈鳥，主要生活在9750平方呎的室外園區，其中包括一個水池和穀倉，受傷的三隻已接受獸醫治療，其餘生還的火烈鳥已經移到室內，尖尾鴨也被轉遷至有安全遮掩的戶外空間；鳥類場館將翻新維修，暫不對外開放。

美國和加勒比地區的火烈鳥一般壽命在40至60年。

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