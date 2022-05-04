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大華府中校運動會園遊日 熱鬧重現

記者王稚融╱馬州報導
八所中文學校的學生參加運動會。（記者王稚融╱攝影）
八所中文學校的學生參加運動會。（記者王稚融╱攝影）

自2017年以來停辦五年的大華府地區中文學校聯誼會(WMACS)運動會園遊日，近日在馬州蒙郡邱吉爾高中(Winston Churchill High School)重新熱鬧登場，共吸引學生及家長至少800人參加。

今年參加運動會的團體來自八所中文學校，全體運動員首先繞場暖身，接著有大會操、分級的各類拔河、接力、跑步比賽、趣味競賽等等，所有學生無不卯足全力爭取佳績，家長與啦啦隊的加油聲此起彼落，現場洋溢著活力青春。

除運動會外，今年的園遊會規模盛大，提前一小時開賣也吸引大量民眾。聯誼會用心地連絡各學校和商家參與，如中華文化藝術學會崔老師的小吃點心，還有台灣學校、黎明中文學校、代表處中文學校、慈濟中文學校和聯誼會紛紛推出特色食品義賣，如雞蛋糕、刨冰、涼麵、飯糰、台式肉圓、酥炸芋頭籤、太陽餅、刈包等等。

華府一帶的知名食品商家和團購主也共襄盛舉，攤位有Japong bakery的各色糕點，Lill's dumpling house的包子、蛋塔、鹹水餃、芝麻球等，Momo的台式便當及招牌紅茶奶茶，Kusshi 的章魚燒，及Sharetea歇腳亭的珍珠奶茶，GOGOEATS的柑仔店等等。此外Kids books with Dr. Book的童書和Millennial Global Youth 兩家出版商提供知識和文化饗宴。

今年活動很早就開始籌備，加上宣傳充分，民眾參與格外踴躍，聯誼會總幹事汪良元表示，「由於停辦多年，今年重新恢復運動會園遊會，意義重大」，雖然中間一度因為雨過大暫停比賽，但大部分活動都準時開始結束，大雨也沒有澆熄小朋友們的熱情，整個活動圓滿成功。

停辦五年後，大華府地區中文學校聯誼會今年恢復運動會園遊日。（記者王稚融 / 攝影...
停辦五年後，大華府地區中文學校聯誼會今年恢復運動會園遊日。（記者王稚融 / 攝影）
運動會項目包括拔河、賽跑、接力等。（記者王稚融╱攝影）
運動會項目包括拔河、賽跑、接力等。（記者王稚融╱攝影）
盛大園遊會不僅有豐富美食，還有知識饗宴。（記者王稚融╱攝影）
盛大園遊會不僅有豐富美食，還有知識饗宴。（記者王稚融╱攝影）

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