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戰中送餐 華府名廚紀錄片5/5首映

記者張筠／華盛頓報導
安德烈斯從俄烏戰爭爆發初期就趕赴烏克蘭地區，援助難民解決餐廚問題。（國家地理提供）
安德烈斯從俄烏戰爭爆發初期就趕赴烏克蘭地區，援助難民解決餐廚問題。（國家地理提供）

華府的世界名廚安德烈斯(José Andrés)和其公益組織「世界中央廚房」(World Central Kitchen)，日前在俄烏戰爭爆發後，立刻動員當地餐廚，在東歐許多城市每日給成千上萬的難民提供食物，國家地理(National Geographic)因此製作了一部關於他追尋人道主義、用食物給人帶來希望與和平的紀錄片「我們餵飽人民」(We Feed People)，此片5日在國家肖像美術館(National Portrait Gallery)展映，預計月底在Disney+頻道播放。

生於西班牙的安德烈斯為米其林名廚，常住華府，在2020年疫情爆發初期，他創辦的「世界中央廚房」給全美100多個地區免費提供超過200萬份食物，支援抗疫人員，也曾給被困於郵輪的民眾提供伙食，關照老人和遊民，因此被稱「新冠疫情英雄」。

今年2月俄烏戰火爆發，「世界中央廚房」在第一時間抵達波蘭，援助當地解決餐廚問題，他奔波於烏克蘭附近的多座城市，確保受戰火影響的民眾能吃上一口新鮮熱食。

國家地理跟隨安德烈斯拍攝累積數千小時的素材，製作了一部90分鐘的紀錄片，講述他和「世界中央廚房」的故事，他從華府起家，一個初創公司逐漸發展成影響世界的、致力追尋人道主義的非營利組織。

「我們餵飽人民」紀錄片將於27日上線Disney+，觀眾可了解安德烈斯的生平故事...
「我們餵飽人民」紀錄片將於27日上線Disney+，觀眾可了解安德烈斯的生平故事。（國家地理提供）

該紀錄片也呈現安德烈斯個人的移民和奮鬥歷程，生於西班牙的小男孩由一個護士家庭撫養長大，後來到美國展開雄心勃勃追尋夢想的路程，他潛心鑽研廚藝，憑藉對料理的熱情和對家鄉美食的使命感，他在華府打造餐飲事業，開設一家獲米其林肯定的餐酒館，但他沒有滿足於「名廚」的稱號，而是繼續將烹飪和料理技能投入世界和平，奔波於因災難、戰火而陷入危機的各個角落。

該紀錄片也聚焦安德烈斯背後的團隊，包括世界各地的志願者、當地食材供應商、安德烈斯的人生導師等，讓公眾了解他們與安德烈斯共同經營「世界中央廚房」、奔波世界各地所發生的大小故事。

國家肖像美術館將安德烈斯也列入2022年國家肖像獲獎名單，致敬他在疫情期間的特殊貢獻，該美術館5日將舉行「我們餵飽人民」紀錄片放映會，主人翁安德烈斯將與眾多政商屆官員和公益組織成員齊聚一堂，交流分享，該紀錄片也將於27日上線Disney+頻道。

安德烈斯(右)將對料理的熱愛和人道主義的追求結合，奔波世界各地餵飽難民。（國家地...
安德烈斯(右)將對料理的熱愛和人道主義的追求結合，奔波世界各地餵飽難民。（國家地理提供）

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