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道路隱患多 華府民眾步行意願低

記者張筠／華盛頓報導
行人道和路燈不足、警察頻繁巡邏、空氣和噪音污染等因素，都是阻礙民眾步行的因素。（記者張筠 / 攝影）
行人道和路燈不足、警察頻繁巡邏、空氣和噪音污染等因素，都是阻礙民眾步行的因素。（記者張筠 / 攝影）

華府「都市研究中心」(Urban Institute)近期報告顯示，過去一年全市行人死亡上升，這讓許多人擔憂城市道路安全，並質疑華府是否仍為「適合步行的城市」，民眾在城市漫步的意願降低，而阻礙公眾步行的原因，除了車輛風險，還包括噪音污染、紅綠燈設計不佳、路燈不足、行人道建設不合理等諸多因素。

該中心公布的「重新定義步行」(Redefining Walkability)報告研究了華府各社區民眾的步行狀況，並排名阻礙因素，結果發現全市各社區都存在行人安全隱患，吸引大量民眾和遊客的喬治城(Georgetown)也存在基礎設施質量不過關的問題，而少數族裔聚集的社區所面臨的困難更明顯，該中心資深研究員弗里麥(Yonah Freemark)說，「整個城市的步行建設都需升級。」

研究報告列舉阻礙步行的許多因素，包括路燈和人行道不足、車輛風險等，此外空氣和噪音污染、車流量大、經常遇到警察巡邏、執法等，也會降低民眾步行的意願；另外，部分民眾先前生活在郊區，完全沒有步行的習慣。

華府近幾年持續推動「零死亡願景」(Vision Zero)，目標2024年將行人死亡清零，近幾年效果良好，但去年卻出現增長，研究人員表示，這與疫後各類活動恢復有關，城市道路重回繁忙，路邊用餐等服務也發展得越來越旺。

該報告提出，市府應在人口密集的地區加強綠化，植樹有助於緩解噪音污染，此外還應增加專為殘障人士設計的行人道，提升道路便利、安全、舒適程度，自然將提升民眾的步行意願。

華府 警察

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