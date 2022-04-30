大華府迎亞太裔傳統月 系列活動登場

費郡老城區5月15日將舉行亞裔美食與藝術嘉年華。（主辦方提供）

聯邦政府將每年5月設為亞裔 美國人和太平洋島民(AAPI)傳統月，致敬亞太裔社區在各行業的貢獻，讓不同族裔了解亞裔文化，進一步降低族裔歧視和衝突，大華府 各地也將在接下來的一個月，舉行系列活動慶祝。

亞太裔群體在大華府各社區占比高，根據2020年人口普查報告，維州費郡和勞登郡有逾20%為亞裔，阿靈頓郡11%，威廉王子郡9.4%，亞歷山卓市6.5%；馬州哈維郡有逾19%人為亞裔，華裔聚集的蒙郡也有15%。

華府市長辦公室亞太裔事務官員古茲曼(Ben de Guzman)表示，亞太裔文化的多元豐富總是超乎想像；馬里蘭大學亞裔研究主任朴茱莉(Julie Park)說，「亞太裔」一詞從1960年代出現，最初是用於推動經濟和社會正義發展，至今也成為許多政治議題不可或缺的部分，近期馬州立法者也在推動將亞裔發展歷史寫入公校課本，讓年輕人更了解美國移民文化的意義。

古茲曼表示，大華府5月將舉行諸多活動慶祝亞裔傳統月，包括林肯劇院5月10日起將推出的系列表演，中國城將展開夏季戶外活動，包括每周六的太極運動，此外還有展示亞裔美食文化的小吃市集「Foodelicious」。

華府國家亞裔藝術博物館(National Museum of Asian Art)5月3日將帶來線上日本櫻花文化遊(https://bit.ly/3OWWMeu)；國會圖書館 (Library of Congress)5月2日晚6時30分至8時有線上座談會，邀請寮國和苗族裔作家分享作品心得；華府馬丁路德金紀念圖書館5月10日晚6時30分將免費現場放映紀錄片「Dear Corky」(https://bit.ly/3Knrjyw)，史密森尼協會同日晚6時45分帶來線上美食座談，邀請廚師Janet Yu分享中國美食文化(https://s.si.edu/3xYoYaJ)。

馬州哥倫比亞市的The Chrysalis藝術表演公園將於5月1日上午11時至下午4時舉行亞太裔嘉年華；喬治王子郡公立圖書館5月9日晚7時放映紀錄片「尋找苦幹」(Finding Kukan)(https://pgcmls.info/event/6372395)；5月10日晚6時30分，樸茱莉將帶來免費「亞裔和少數族裔的神話」線上座談(https://bit.ly/3s1wyxj)。

維州費郡喬治梅森圖書館5月3日晚7時免費放映由華裔影人郭曉慶製作的電影「別告訴她」(The Farewell)；維也納市Patrick Henry圖書館5月7日上午10時30分將邀華裔作家Pu-Chin Waide分享在亞洲和世界各地生活的故事；費郡老城區5月15日將舉行亞裔美食與藝術嘉年華。