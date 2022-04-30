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4著名藝術家 談中西戲劇碰撞魅力

記者張筠／華盛頓報導
美國華人博物館近日舉行「戲劇碰撞：當東方遇見西方」講壇。（視頻截圖）
美國華人博物館近日舉行「戲劇碰撞：當東方遇見西方」講壇。（視頻截圖）

華府美國華人博物館(Chinese American Museum)日前邀請熟知戲劇的四位藝術從業者，舉行「戲劇碰撞：當東方遇見西方」講壇，探討東西方歌劇的異同，從表演和欣賞的角度，挖掘兩者交融的魅力與發展前景。

四位講員包括曾寫過多部戲劇、歌劇和影視劇本的華裔知名劇作家黃哲倫(David Henry Hwang)，他曾憑戲劇「蝴蝶君」(M. Butterfly)獲得東尼獎(Tony Award)，並憑多部外百老匯戲劇三次獲奧比獎(Obie Award)、兩次葛萊美獎(Grammy Prize)；他從小學習小提琴，有深厚音樂功底，在編劇過程中他「希望多講述華裔故事，也想嘗試多元的藝術媒介」，22歲在紐約工作時他開始創作粵劇，在「蝴蝶君」後漸漸踏上西方歌劇的創作之路。

黃哲倫。（主辦方提供）
黃哲倫。（主辦方提供）

「華府京劇之花」的主席兼聯合創始人黄岫如在美中兩國有逾15年的京劇表演經驗，擅長青衣的角色，她兒時對戲劇一見鍾情，「因為家境不好，作為家裡的么兒，我基本上都穿姊姊們的衣服長大，但新年媽媽會給我們買新衣，帶我們去看戲，當時我對戲劇的服裝很感興趣，自然開始嚮往其藝術美感。」

黃岫如。（主辦方提供）
黃岫如。（主辦方提供）

生長在中國海南的華裔作曲家、指揮家黃若第一次接觸的中國戲劇是「瓊劇」，祖父母沒有受過教育，但他們對戲劇很有興趣，許多價值觀也因戲劇形成，「我第一次聽劇是同奶奶去的」，後來到美國學習，春假去紐約玩，很有儀式感的買了一張林肯中心的表演票，「最便宜的票，全程站著欣賞，但深深被藝術打動」。

黃若。（主辦方提供）
黃若。（主辦方提供）

在國際享有名聲的戲劇導演贊布羅(Francesca Zambello)生長在音樂世家，媽媽是歌劇演員，「爸爸唱歌也很大聲，從小耳濡目染，我就立志要成為一名導演」，後來她發現歌劇的魅力，希望從更大的角度講故事，赴歐洲學習工作一路追夢到今天；在她看來，歌劇很神奇，就算不懂特定語言，也能通過音樂來共情，理解故事。

贊布羅。（主辦方提供）
贊布羅。（主辦方提供）

關於東西方戲劇的異同，黃若表示，兩者都是綜合舞蹈、歌唱、對話等多種形式的藝術，涉及愛情、死亡、正邪等議題，而中國的戲劇對話更多；兩者在舞台安排上差別較大，西方歌劇通常有較多設計和道具，演員也有很大的表演空間，而中國戲劇表演者多站在舞台兩邊，很多時候表演僅憑想像，使用道具有限。

黄岫如說，中國戲劇有很多方言，表演不會追求準確發音，但也更有韻味，且演員更有發揮空間；此外東方戲劇的舞台和觀眾席間沒有隔閡，重視互動，表演者可能會根據觀眾狀態即興發揮，很多故事都為大眾熟知，但觀眾主要欣賞演員的發揮和狀態，因此也常有人重複看同一部戲。

新冠疫情給室內表演帶來巨大衝擊，黃哲倫說，在恢復文藝活動、彌補過去兩年損失的同時，如何讓戲劇更創新，是當前戲劇從業者要思考的，黃岫如也說，中國傳統戲劇的現代化也是一大挑戰。

歌劇 華裔 導演

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