我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台本土確診再度破萬 新增11974例、2死

「我回來了」川普在自創社媒首發文 還標註#covfefe

聯邦印刷局2026年將遷至馬州喬郡 新鈔將有特定字母

記者張筠╱華盛頓報導
聯邦鑄版及印刷管理局總部位於華府市中心國家廣場，面向潮汐湖畔，疫情前是許多民眾打卡遊玩的景點之一。（記者張筠╱攝影）
聯邦鑄版及印刷管理局總部位於華府市中心國家廣場，面向潮汐湖畔，疫情前是許多民眾打卡遊玩的景點之一。（記者張筠╱攝影）

華府市中心的聯邦鑄版及印刷管理局(Bureau of Engraving and Printing)是座落在國家廣場(National Mall)的第一批建築，這棟專門製造美元的印刷總部已有100多年歷史，該局近日宣布將搬遷至馬州喬治王子郡(Prince George’s County)，在升級印刷技術的同時，也提供馬州地方850多份就業機會，並推動交通建設。

聯邦鑄版及印刷管理局總部現位於華府市中心14街，這棟面向潮汐湖畔(Tidal Basin)的建築在1914年開業時為華府最先進的建築之一，疫情前也是許多民眾打卡遊玩的景點，「但在21世紀，此生產設備已難以使用」，該局主任歐里吉爾(Len Olijar)表示，在控制濕度和溫度挑戰重重情況下，印刷非常難以進行。

鑄版及印刷管理局總部未來將搬遷到喬治王子郡的Beltsville農業研究中心，具體在巴爾的摩-華盛頓大道及馬州201號公路交會附近，「主要仍是製造並生產美元，共將有四條生產線，同時也會推進與安全功能和設計相關的研發。」

此事對喬治王子郡也是一大福音，該郡經濟發展公司總裁兼首席執行官伊諾奇(David Iannucci)說，印刷管理局的進駐，預計將為當地創造850多份就業機會，也會推動交通建設，讓上班族通勤更便利，目前馬里蘭大學(UMD)所在的大學公園(College Park)是馬州就業增長最快的地區之一，環繞該區的1號公路是最繁忙的道路，印刷管理局遷入將促進附近住房及辦公室資源增長，並加快人才流動，為高校帶來更多機會。

印刷管理局的新建築成本約15億元，部分建設已動工，員工最快將於2026年進入新址，而美元製造的各生產線最快將在2027年啟動，新設施將結合現代與藝術風格，推崇環保可持續性發展，包括太陽能電板、綠色屋頂，並有更多綠化。

那麼未來民眾能否知道鈔票生產於馬州總部？歐里吉爾說，當前美元鈔票都在德州(Texas)Forth Worth的工廠印刷，民眾可從鈔票上的「FTW」字母知曉，「未來在馬州印刷的鈔票也將有特定字母，但目前尚未確認。」

馬州 就業 華府

上一則

85歲教授6度參加賓州接力賽 布赫：還健康就會繼續跑步

延伸閱讀

小企業如何獲得聯邦貸款？中信銀28日線上講座詳解

小企業如何獲得聯邦貸款？中信銀28日線上講座詳解
弊大於利 維州參議會否決停徵汽油稅

弊大於利 維州參議會否決停徵汽油稅
華府台聯會張慧玲 率隊訪畫家黃閃夜

華府台聯會張慧玲 率隊訪畫家黃閃夜
聯邦法官令限期3周提雷克島改革計畫 否則接管

聯邦法官令限期3周提雷克島改革計畫 否則接管
馬州種植向日葵 聲援烏克蘭

馬州種植向日葵 聲援烏克蘭

熱門新聞

27歲的華女程海華稱遭其丈夫家暴，於華埠企圖開車逃離時發生碾死丈夫的悲劇。(特派員黃惠玲／攝影)

芝華女疑開車逃離家暴 丈夫緊追攀車頂、慘遭輾死

2022-04-28 16:11
老婦人被劫車者打得鼻青臉腫。(KHOU電視台)

劫車痛毆72歲老婦 德州搶匪下一秒即遭老天收拾

2022-04-26 17:07
芝加哥周末出現今年以來的最高溫度，千禧公園前人來人往，稍晚更有大批不明人士聚集鬧事。(特派員黃惠玲／攝影)

天氣轉暖犯罪猖狂 芝血腥周末重現 41人中槍 7死

2022-04-25 08:59
陳氏蟹屋創辦人陳國強上周五過世。(陳氏蟹屋臉書)

餐飲傳奇陳國強 「陳氏蟹屋」東主99歲辭世

2022-04-18 10:33
日本拉麵店Menya Hosaki的主廚Eric從小就有拉麵夢想，他追尋夢想的故事也讓不少食客慕名而來。（餐廳提供）

米其林必比登推介名單 華府4餐館新入榜

2022-04-27 02:13
大休士頓地區房價愈來愈難負擔。(哈里斯縣住房局)

最大都會休士頓 住房愈來愈難負擔

2022-04-26 17:44

超人氣

更多 >
芝華女疑開車逃離家暴 丈夫緊追攀車頂、慘遭輾死

芝華女疑開車逃離家暴 丈夫緊追攀車頂、慘遭輾死
疫情改變你和我／華人當卡車「老司機」寂寞公路賺高薪

疫情改變你和我／華人當卡車「老司機」寂寞公路賺高薪
身分盜竊連爆 多為大通銀行用戶 警察也受害

身分盜竊連爆 多為大通銀行用戶 警察也受害
紐約亞裔少女頸部中彈案 竟是高中生吵架引爆隨機掃射

紐約亞裔少女頸部中彈案 竟是高中生吵架引爆隨機掃射
突發疾病搶救無效...天津市長猝逝

突發疾病搶救無效...天津市長猝逝