聯邦印刷局2026年將遷至馬州喬郡 新鈔將有特定字母

聯邦鑄版及印刷管理局總部位於華府市中心國家廣場，面向潮汐湖畔，疫情前是許多民眾打卡遊玩的景點之一。（記者張筠╱攝影）

華府 市中心的聯邦鑄版及印刷管理局(Bureau of Engraving and Printing)是座落在國家廣場(National Mall)的第一批建築，這棟專門製造美元的印刷總部已有100多年歷史，該局近日宣布將搬遷至馬州 喬治王子郡(Prince George’s County)，在升級印刷技術的同時，也提供馬州地方850多份就業 機會，並推動交通建設。

聯邦鑄版及印刷管理局總部現位於華府市中心14街，這棟面向潮汐湖畔(Tidal Basin)的建築在1914年開業時為華府最先進的建築之一，疫情前也是許多民眾打卡遊玩的景點，「但在21世紀，此生產設備已難以使用」，該局主任歐里吉爾(Len Olijar)表示，在控制濕度和溫度挑戰重重情況下，印刷非常難以進行。

鑄版及印刷管理局總部未來將搬遷到喬治王子郡的Beltsville農業研究中心，具體在巴爾的摩-華盛頓大道及馬州201號公路交會附近，「主要仍是製造並生產美元，共將有四條生產線，同時也會推進與安全功能和設計相關的研發。」

此事對喬治王子郡也是一大福音，該郡經濟發展公司總裁兼首席執行官伊諾奇(David Iannucci)說，印刷管理局的進駐，預計將為當地創造850多份就業機會，也會推動交通建設，讓上班族通勤更便利，目前馬里蘭大學(UMD)所在的大學公園(College Park)是馬州就業增長最快的地區之一，環繞該區的1號公路是最繁忙的道路，印刷管理局遷入將促進附近住房及辦公室資源增長，並加快人才流動，為高校帶來更多機會。

印刷管理局的新建築成本約15億元，部分建設已動工，員工最快將於2026年進入新址，而美元製造的各生產線最快將在2027年啟動，新設施將結合現代與藝術風格，推崇環保可持續性發展，包括太陽能電板、綠色屋頂，並有更多綠化。

那麼未來民眾能否知道鈔票生產於馬州總部？歐里吉爾說，當前美元鈔票都在德州(Texas)Forth Worth的工廠印刷，民眾可從鈔票上的「FTW」字母知曉，「未來在馬州印刷的鈔票也將有特定字母，但目前尚未確認。」