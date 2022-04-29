我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台本土確診再度破萬 新增11974例、2死

「我回來了」川普在自創社媒首發文 還標註#covfefe

費郡公校提案 詳列學生課堂用手機規範

記者張筠╱維州報導
費郡公校系統近日推出新提案，限制學生課堂的手機使用。（費郡公校提供）
費郡公校系統近日推出新提案，限制學生課堂的手機使用。（費郡公校提供）

維州最大的費郡公校系統(FCPS)近日提出規範手機使用的新提案，計畫禁止學生在上課時段使用社交平台，並詳細規定不同年級學生何時可用手機；此提案主要受到亨頓高中(Herndon High School)的啟發，該校本月初為防止學生上課分心，頒布禁止課堂用手機的規定，費郡公校教委將於5月12日表決此提案。

費郡公校系統目前已在「2021-2022學年學生權責」手冊中指，若有教師許可，學生可使用個人電子設備上網，或與其他學生聯絡、合作完成作業；不過該公校系統近日推出新提案，將小學、初中和高中生的手機使用做出詳細規定。

該提案指，小學生上學整天都須將手機靜音收好，若因教學需要，老師可允許學生在課上用手機學習；初中生可在上學前及放學後使用手機，期間須靜音收好；高中生可在課間和午飯時間用手機。

此提案推出的前兩周，維州的亨頓高中頒布新規，限制學生在上學期間用手機，因學校官員發現孩子們在課上看手機的時間明顯增多，分散注意力或影響他人學習，費郡公校教委多倫(Elaine Tholen)表示，亨頓高中目前嚴格實行，效果良好，因此該公校系統也希望推廣，提高教學效果。

費郡公校教委將於5月12日表決此提案，多倫說，教師在課堂上限制學生的手機使用非常合理，手機使用有利有弊，若規範管理則可發揮正面效果；費郡教育總監助理博伊德(Michelle Boyd)說，此規定也將減少教師浪費在管理課堂秩序的時間，更專注於教學互動。

費郡公校教委副主席海澤(Rachna Sizemore Heizer)說，此提案若通過將帶來「文化轉移」(culture shift)，尤其對高中生來說可能會有不適應，部分學生和教師接受諮詢時表示，老師經常發送電子版的教學材料，學生也習慣帶手機上課，部分有特殊健康需求的學生也需要用手機監測身體狀況，因此新規定的執行範圍仍須討論。

部分低年級的家長則歡迎此提案，表示疫情期間孩子在家久了，螢幕時間過多，限制手機使用的規定將有效幫助學生上網行為，更清楚何時該做何事，對教學和注意力培養都有益處。

手機 公校 維州

上一則

4華裔冬奧滑冰選手領軍 新澤西巡演好精采

下一則

德州假車牌猖獗 犯罪率增3倍 哈里斯縣府損失8000萬

延伸閱讀

洛杉磯警界、法界支持罷免檢察長賈斯康 責其提出惡法

洛杉磯警界、法界支持罷免檢察長賈斯康 責其提出惡法
弊大於利 維州參議會否決停徵汽油稅

弊大於利 維州參議會否決停徵汽油稅
眾議院通過提案 挺台恢復世衛觀察員

眾議院通過提案 挺台恢復世衛觀察員
紐約市情咨文 2023年教育撥款著力培養就業技能

紐約市情咨文 2023年教育撥款著力培養就業技能
亞裔請求終止TJ高中新招生政策 最高法院駁回

亞裔請求終止TJ高中新招生政策 最高法院駁回

熱門新聞

27歲的華女程海華稱遭其丈夫家暴，於華埠企圖開車逃離時發生碾死丈夫的悲劇。(特派員黃惠玲／攝影)

芝華女疑開車逃離家暴 丈夫緊追攀車頂、慘遭輾死

2022-04-28 16:11
老婦人被劫車者打得鼻青臉腫。(KHOU電視台)

劫車痛毆72歲老婦 德州搶匪下一秒即遭老天收拾

2022-04-26 17:07
芝加哥周末出現今年以來的最高溫度，千禧公園前人來人往，稍晚更有大批不明人士聚集鬧事。(特派員黃惠玲／攝影)

天氣轉暖犯罪猖狂 芝血腥周末重現 41人中槍 7死

2022-04-25 08:59
陳氏蟹屋創辦人陳國強上周五過世。(陳氏蟹屋臉書)

餐飲傳奇陳國強 「陳氏蟹屋」東主99歲辭世

2022-04-18 10:33
日本拉麵店Menya Hosaki的主廚Eric從小就有拉麵夢想，他追尋夢想的故事也讓不少食客慕名而來。（餐廳提供）

米其林必比登推介名單 華府4餐館新入榜

2022-04-27 02:13
大休士頓地區房價愈來愈難負擔。(哈里斯縣住房局)

最大都會休士頓 住房愈來愈難負擔

2022-04-26 17:44

超人氣

更多 >
芝華女疑開車逃離家暴 丈夫緊追攀車頂、慘遭輾死

芝華女疑開車逃離家暴 丈夫緊追攀車頂、慘遭輾死
疫情改變你和我／華人當卡車「老司機」寂寞公路賺高薪

疫情改變你和我／華人當卡車「老司機」寂寞公路賺高薪
身分盜竊連爆 多為大通銀行用戶 警察也受害

身分盜竊連爆 多為大通銀行用戶 警察也受害
紐約亞裔少女頸部中彈案 竟是高中生吵架引爆隨機掃射

紐約亞裔少女頸部中彈案 竟是高中生吵架引爆隨機掃射
突發疾病搶救無效...天津市長猝逝

突發疾病搶救無效...天津市長猝逝