費郡公校提案 詳列學生課堂用手機規範

費郡公校系統近日推出新提案，限制學生課堂的手機使用。（費郡公校提供）

維州 最大的費郡公校 系統(FCPS)近日提出規範手機 使用的新提案，計畫禁止學生在上課時段使用社交平台，並詳細規定不同年級學生何時可用手機；此提案主要受到亨頓高中(Herndon High School)的啟發，該校本月初為防止學生上課分心，頒布禁止課堂用手機的規定，費郡公校教委將於5月12日表決此提案。

費郡公校系統目前已在「2021-2022學年學生權責」手冊中指，若有教師許可，學生可使用個人電子設備上網，或與其他學生聯絡、合作完成作業；不過該公校系統近日推出新提案，將小學、初中和高中生的手機使用做出詳細規定。

該提案指，小學生上學整天都須將手機靜音收好，若因教學需要，老師可允許學生在課上用手機學習；初中生可在上學前及放學後使用手機，期間須靜音收好；高中生可在課間和午飯時間用手機。

此提案推出的前兩周，維州的亨頓高中頒布新規，限制學生在上學期間用手機，因學校官員發現孩子們在課上看手機的時間明顯增多，分散注意力或影響他人學習，費郡公校教委多倫(Elaine Tholen)表示，亨頓高中目前嚴格實行，效果良好，因此該公校系統也希望推廣，提高教學效果。

費郡公校教委將於5月12日表決此提案，多倫說，教師在課堂上限制學生的手機使用非常合理，手機使用有利有弊，若規範管理則可發揮正面效果；費郡教育總監助理博伊德(Michelle Boyd)說，此規定也將減少教師浪費在管理課堂秩序的時間，更專注於教學互動。

費郡公校教委副主席海澤(Rachna Sizemore Heizer)說，此提案若通過將帶來「文化轉移」(culture shift)，尤其對高中生來說可能會有不適應，部分學生和教師接受諮詢時表示，老師經常發送電子版的教學材料，學生也習慣帶手機上課，部分有特殊健康需求的學生也需要用手機監測身體狀況，因此新規定的執行範圍仍須討論。

部分低年級的家長則歡迎此提案，表示疫情期間孩子在家久了，螢幕時間過多，限制手機使用的規定將有效幫助學生上網行為，更清楚何時該做何事，對教學和注意力培養都有益處。