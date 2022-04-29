學生不願學老師怎麼辦？ 希望中校教師談經驗交流

60多名中文教師近日參加希望中文學校的教學經驗交流講座。（主辦方提供）

大華府 地區最大的希望中文學校近日舉行線上講座，探討「學生不願學，老師怎麼辦？」60多位教師討論教學工具、溝通技巧以及鼓勵學生興趣的方法。

公立學校 教師錢美華分享Google Classroom、Flipgrid、Kahoot、Padlet、Quizlet等教學網站或軟件經驗，詳細介紹功能及操作方法。

臧國華重點探討教師與家長、學生的溝通技巧，他表示，了解並尊重學生，設身處地為他們著想是拉近學生距離的關鍵。由於許多學生課業負擔重、課外活動多，上中文學校經常有來自父母的壓力，難免產生不情願或抱怨心理，因此老師應多理解、體諒，更要引導、鼓勵，待他們多年後看到學中文的好處，自然會理解父母和教師的苦心。

臧國華說，中文學校老師對學生的要求寧低勿高，謹記過猶不及。每周兩小時中文學習顯然不夠，但對課業繁忙的學生，不必要求花大量時間學中文，每天十至15分鐘就夠了。為提高中文水平，必要的作業須完成，但可靈活執行。老師可通過與學生輕鬆的對話交流，增加學生興趣，吸引他們的注意力。

關於家長溝通，臧國華的原則是「我是學生的代言人，不是家長的代言人」，主要任務是告訴家長，孩子們的中文學習表現多棒。此外無論中文學習中發生何事，都由教師與學生溝通，盡量不要向家長告狀，多關注孩子的進步。不必讓家長逼孩子參加作文比賽，通過老師直接給中文課加分等激勵措施，鼓勵學生參加的效果會更好。

從事低年級中文教育 的奉英分享充實基礎、激勵興趣的方法，她引用心理學知識，探討三至四歲幼兒認知形成的過程，讓他們在中文學習中學會傾聽與表達，掌握初步的看畫、閱讀與理解能力；六歲左右的孩子則可提出更複雜的傾聽與表達要求，能進行更完整清楚的閱讀和書寫，開始體驗中文和漢字。