大華府都會區房價漲幅近12% 增幅殿後全美20大城

大華府都會區今年2月房價比去年增長11.9%，漲幅為前20個大都會區的最小。（記者張筠╱ 攝影）

衡量全美各地大都會 區平均房價 的「史坦普-凱斯席勒全國房價指數」(S&P Case Shiller Home Price Index)近日公布最新報告，全美各大城市今年2月份的平均房價，比去年同期增長了19.8%，漲幅是近35年來的第三高 ，不過，大華府房價增長僅接近12%，此漲幅在全美前20大都會區殿後。

雖然全美房市銷售速度近期略有減緩，房價增長幅度仍維持在每年兩位數的水平，數據顯示，全美前20大都會區今年2月的平均房價比去年同期高20.2%，增長速度也比上月快，而綜觀全國各大城市2月的平均房價，也比去年高19.8%，成為近35年來漲幅第三高，反映房產市場普遍強勁。

大華府都會區今年2月房價比去年增長11.9%，漲幅在20個大都會區最低；數據顯示，漲幅最大的前三個都會區分別是亞利桑那州的鳳凰城(Phoenix)、佛州的坦帕(Tampa)及邁阿密(Miami)，前兩個都會區房價漲幅都超過32%，鳳凰城的房價漲幅也是連續第33個月在全美排名第一。

不過「史坦普-凱斯席勒全國房價指數」預計房價如此迅猛增長的情況不會持續，因新冠疫情後恢復的經濟活動引發了通貨膨脹，美聯儲開始提高利率以應對，近期可能將看到抵押貸款利率升高對房價的影響。