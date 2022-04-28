弊大於利 維州參議會否決停徵汽油稅

楊京推動的暫停汽油稅提案遭維州參議會否決。（記者張筠╱攝影）

維州 州長楊京(Glenn Youngkin)推動的暫時停徵汽油稅提案，27日遭到維州參議會財政與撥款委員會(Finance and Appropriations Committee)否決，因此案將使州府損失4億3700萬元，雖可替消費者帶來短期利益，但從長遠發展考量，提案弊大於利，尤其對各地的交通建設不利。

由共和黨籍州參議員紐曼(Stephen Newman)提出、獲楊京支持的SB 6001提案，主張在5月至7月暫停徵收維州汽油稅，到8、9月再逐漸恢復徵稅，以此降低通貨膨脹對民眾通勤成本的影響，也為民眾的夏季出行計畫提供補貼，減輕國際環境動盪對維州汽油市場的影響；紐曼表示，馬州3月18日執行相似法案的當天，全州平均油價 降低了21分，給大量民眾帶來幫助。

不過維州參議會財政與撥款委員會27日以12比3票否決此提案，議員們有明顯的黨派分歧，且有一名共和黨籍參議員跑票；該委員會主席荷維爾(Janet Howell)說，免除汽油稅給消費者帶來的短暫利益無法平衡維州長遠的損失，州府將損失約4億3700萬元的交通收入，阻礙維州高速公路維護、橋樑翻新等交通建設。

此外荷維爾也說，目前維州州議會的交通項目資金規畫中，包含一個兩年的汽油稅增長計畫，現在免除汽油稅會打亂進度；州參議員薩斯洛(Dick Saslaw)表示，當前維州道路的狀況是近40年來最糟糕，最主要的原因就是資金不足。

民主黨 人表示，州參議會已提出其他能有效減輕民眾經濟壓力的方案，包括退稅支票、可退還的所得稅抵免等；維州民主黨立法者也擔心免除汽油稅的方案，會被華府和馬州的民眾利用，因此提議給維州每名司機提供50元的回扣(rebate)，更能對該州通勤民眾減少壓力。

楊京辦公室發言人波特(Macaulay Porter)表示，民主黨人的決定顯示他們不關心維州民眾的生活狀態，拒絕降低油價的行為直接與民眾利益衝突；楊京也表示，維州已向民眾多徵稅，這部分款項必須還給人民。

部分民眾代表也現身說法，敦促民主黨人放下分歧通過提案，退伍軍人哈納(Susan Hannah)表示，居高不下的油價阻礙她到醫院接受治療，「過去幾周，為了省油錢，我只好取消看醫生。」