職場言行粗魯 拉低職員3成工作效率

近日喬治城大學(Georgetown University)的一份研究報告顯示，職場冷暴力、爭執、粗魯的言行，不僅會影響員工情緒，更會阻礙工作動力，致使職員作成果及效率因此拉低30%。

喬治城大學的商學教授波萊斯(Christine Porath)重點研究職場粗魯言行對工作效率的影響，調查發現，不論是直接或間接的接觸，粗魯的職場言行會讓職員的大腦暫時停止正常運作，思考能力下降。

「多數人遇到突如其來的言語攻擊或粗魯情況時，潛意識會憤怒或想要報仇、反擊，大腦會自動進入反抗或逃跑的模式，讓人難以繼續專注思考，相當於頭腦裡產生風暴 」，波萊斯說，此過程不僅會影響情緒，更會阻礙職員的正常思考和工作，就算僅是一瞬間的念頭，也會導致思緒中斷，工作效率降低。

該研究顯示，經歷職場粗魯情況後，工作表現平均下降30%，此外記憶力、創意能力、專注力也都會下降，更容易犯錯，或與他人產生衝突。

波萊斯的研究也提出能加強應變能力的方法，建議民眾平時通過運動、健康飲食、規律作息來排解壓力和消極情緒，並在工作之外培養興趣愛好，建立良好人際關係，以提高在粗魯情境中的應變能力並穩定思緒。

波萊斯推出此研究旨在提高民眾對職場禮儀的意識和關注，「人們常常沒有意識到自己在職場中被粗魯對待，或不知道自己給他人帶來多大的影響」，尤其在疫情 極大改變民眾社交、工作的模式後，很多人言行舉止變得鋒芒畢露卻不自知，或者急於在工作上尋求認可因此變得直接甚至粗魯，「相對的，平時一個招呼、一句謝謝這種客氣禮貌的舉動，也會帶來意想不到的正面效應。」