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大華府觀音堂將於5月8日舉行慶祝釋迦摩尼佛誕辰活動

本報華府訊
大華府觀音堂將於5月8日舉行慶祝釋迦摩尼佛誕辰活動。
大華府觀音堂將於5月8日舉行慶祝釋迦摩尼佛誕辰活動。

華府觀音堂將於5月8日(周日)農曆四月初八，舉行慶祝釋迦摩尼佛誕辰活動。活動安排如下: 於10:00am，集體上香祈福。於10:30am至11:00am，認識釋迦牟尼佛的教育(講座)。於11:00am至2:00pm，個人上香祈福誦經，送上免費午餐。活動當日大華府觀音堂有素齋供養廣大信眾，還有小禮品以及免費的學佛書籍和佛具與廣大佛友善信結緣。   

學佛是永遠幸福的秘訣:1.學佛讓我正視生活的苦惱；2.學佛讓我重新認識了自己；3.學佛讓我學會了感受幸福的智慧。

以前遇到求而不得、得而復失的情況，常常會帶點阿Q精神地自我安慰：“知足常樂”。其實說的時候心裡是酸酸的、無奈的，因為心底還是覺得擁有更好。現在，我明白真正的知足常樂，不是求而不得的自我安慰，而是因為有正確的觀念和良好的心態，所以能夠伸手可及而不取。之所以不取，是因為知道自己根本不需要那麼多，終將成為生活和人生包袱的東西。

當心情很煩躁的時候，我也嘗試過用各種方法來尋求內心的平靜。比如學書法、國畫，彈古箏，但是除了提高一點自己的藝術修養，對解決人生的困惑似乎一點幫助也沒有。

人生智慧，還需要在佛法中尋求，解決人生問題還需要從根本上去改變心行。要在因上努力，才能通往幸福人生。否則，觀念和心態不改變，即便去到天堂，想必煩惱還是如影隨形。

當然，不可能學佛一日就真的有翻天覆地的變化，以前會有情緒，現在照樣還是有。只不過以前情緒是來得快、去得慢，對方話沒說完，自己已經開始暴怒，甚至宣言老死不相往來。現在情緒是來得慢、去得快，一旦發現自己有情緒，就開始分析情緒產生的原因，很快就能釋懷。時間久了，有些原本一定會引發情緒的事，慢慢就會平和地去看待了。

幸福一直是苦苦追求的東西，幸福只是一種不穩定的感覺。如果想要一種穩定的幸福感，唯有將其支柱改變為正確的觀念和良好的心態。所謂正確的觀念，就是如何正確去看待愛情、事業、家庭、親情等;所謂良好的心態，就是如何去面對人生不如意事十之八九。當孩子掌握了這兩點幸福秘訣以後，我覺得再也無需擔心什麼。

佛法的智慧，給我帶來了正見和平和，讓我更接近穩定的幸福感。所以，當然要學佛，要通過改變觀念，到改變心態，最終改善生命品質。

當我們討論活著為什麼的時候，活著，就是要去瞭解生命的真相，從無盡的輪迴裡獲得解脫。如果解脫是一條漫長而艱難的道路，那我又要依靠什麼不讓自己迷失，不讓自己在遇到違緣時退卻，不讓自己在強大的業力和串習中沉淪呢?一定是需要一股強大的信心來支撐的，所以皈依便是深信，因為深信而能更好地前行。三寶，指的是佛法僧三寶。如果不信佛，就好比不信成功故事裡的主角有一天會是自己，那自然不會向他學習，精進努力。如果不信法，就好比我信自己也會取得他那樣的成功，但是我不按他的成功方法去做、去思考，而是按自己以往的串習。那往往是現在如何，將來依舊如何。如果不信僧，就好比我們說自己可以自學，不需要別人指導、教授。可是就算讀到了博士，尚還需要導師，何況我在浩如煙海的佛法中只是個無明的嬰兒，又要如何只靠自己修成博士後呢?所以，學佛一定是要皈依的。堅定自己的信念，有依靠、有方法、有指導，才能到達彼岸。

有關於學佛和念經上的任何問題，可以諮詢“大華府觀音堂”。諮詢電話：301-683-8831，240-621-0416，地址：401 E Jefferson St, Suite 108 Rockville, MD 20850，網址: www.guanyintang.org。

華府 釋迦 教育

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