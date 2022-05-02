避免受益人指定的錯誤及年金的是是非非

張文進博士理財講座將討論『避免受益人指定的錯誤』及『年金的是是非非』

正昇財務顧問公司總裁張文進博士，將於5月舉辦4場網絡理財講座，美東時間從上午10時30分至12時30分止。請預先報名，電話: 301-928-9573或電郵: [email protected]。報名後，我們會發送網絡連接給您。

5月7日張博士將討論『避免受益人指定的錯誤』。在過去的幾個月裡，財富轉移出人意料地激增，因為許多人死於意外疾病的時間比他們原本可能的要早得多。生活中的意外事件可能會給未來帶來很大的不確定性。許多人對死亡率的激增毫無準備，也沒有準備好以最有效的方式將他們的財富轉移給他們想要的受益人。了解如何指定受益人有助於為不確定的情況帶來更多確定性。

不同的資產以不同的方式傳遞給繼承人。例如，共同持有的房地產將在共同所有者死亡時通過法律轉移給倖存的共同所有者。個人財產，如汽車，通常會通過遺囑或信託安排轉移給繼承人。對於這些資產，幾乎不可能指定受益人。這些資產歸屬為遺囑認證資產。

遺囑認證資產是指在某人去世時個人擁有的任何資產。 這些可能包括車輛、家居用品、珠寶和藝術品等。這些資產被稱為遺囑認證資產，因為它們必須受到法院的監督和處置。在許多司法管轄區，這可能會導致延誤和額外費用。最後，遺囑認證是一個公共程序，任何願意前往當地法院的人都可以隨時獲得遺囑認證文件。

非遺囑認證資產通常通過使用信託或指定受益人傳遞給繼承人。通常，年金、IRA 和人壽保險 等資產是通過合同條款並避免遺囑認證程序的資產，並且通常不受遺囑或信託條款的影響。這些在此之前將被稱為“合同”。 此類合同的所有者將被稱為“所有者”。

如果執行得當，受益人指定是一個以最有效的方式將財富留給繼承人的最可靠方式之一。 還可以為許多可能發生的事情做計劃，例如現有受益人的死亡或新受益人的誕生。 要了解這些名稱的工作原理，必須了解以下術語。

主要受益人是第一個從資產中獲得任何收益的個人或實體。第二順位受益人是在沒有尚存的主要受益人的情況下獲得合同收益的受益人級別。主要受益人或第二順位受益人可能有一位或多位。

Per Stirpes是“按根或按代表”的分割遺產的方法，指定受益人的後代將在他們之間平分受益人的份額。Per Capita是“由人頭或根據人數”來分割遺產的方法，換句話說，如果指定受益人的親屬先於所有者去世，只有倖存的受益人才能平分已故祖先的遺產，而已故指定受益人的後代將一無所獲，

信託作為遺產規劃工具。信託不能是IRA或合格計劃的所有者，但可以是受益人。如果是這樣，則應諮詢律師以確定合格的信託是否會滿足客戶的分配目標。雖然信託可能是不合格年金的所有者和/或受益人，但這種安排有利有弊。在考慮進行此類安排時，應諮詢合格的遺產規劃律師。

結論是如果一個人要確定他的願望在死後會被確切的執行，受益人的指定將提供某種程度的確定性。

5月14日及28日是『投資 理財問答會』，這是為您特別設計的單元，您可以詢問有關退休，投資，社安金，遺產規劃和保險的各種問題。

5月21日講座的主題是『年金的是是非非』。年金的目的是提供終身收入且提供增長延稅的益處。多年來，年金已經發展成為一種複雜的投資工具，許多投資者沒有趕上所有的變化。 因此，關於年金的許多錯誤概念四處流傳。

以下是常見的誤解: 1）年金費用昂貴；2）用IRA帳戶的錢投資年金沒有額外益處；3）年金不是良好的投資，因為增長需繳納所得稅；4）年金是一種不好的資產轉移工具，因為它需要被雙重徵稅；5）如果信託擁有年金，那麼它將失去其延稅的益處；6）年金的死亡理賠和費用不成比例；7）年金不是好的遺產轉移工具，因為其本金沒有增長至市值；8）非退休金 年金的死亡理賠不能伸展延稅。

張博士將深入探討每個錯誤觀念的細節，希望您聽完他的演講後，對年金會有煥然一新的概念。

*註冊首席顧問透過獨立金融集團(IFG)提供證券及諮詢服務，IFG是註冊經紀交易商和註冊投資顧問， FINRA/SIPC成員。正昇財務顧問公司並非IFG附屬機構。投資者應了解投資並不能保證盈利或保本。所有年金合同保證，包括死亡撫卹金和年金支付率，均受發行保險公司的索賠支付能力和財務實力的約束。