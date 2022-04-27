亞裔請求終止TJ高中新招生政策 最高法院駁回

最高法院25日允許TJ高中續用改革後的新錄取方式招生，駁回亞裔家長阻止新招生措施的訴求（記者張筠╱攝影）

最高法院(Supreme Court)25日允許北維州湯瑪斯傑弗遜高中(TJ高中)續用改革後的新錄取方式招生 ，駁回亞裔 家長阻止新招生措施的訴求，法院沒有給出解釋，但其中三位大法官反對此裁決，而亞裔社區也稱不會放棄為公平招生而戰。

這場關於TJ高中招生錄取的法律挑戰已持續一年多，多年排名全美第一的TJ高中從2021年開始以新的「綜合評估」政策招收新生，以華裔為主的亞裔社區強烈反對，由亞裔家長組成的「TJ聯盟」(Coalition TJ)去年將推動改革的維州費郡公校 (FCPS)教委吿上法庭，聯邦法官希爾頓(Claude Hilton)今年2月裁決該招生政策歧視亞裔，須立即終止。

不過費郡公校教委堅稱此制度保持「族裔中立」，要求聯邦上訴法院推遲希爾頓的裁決，並在上訴待決期間允許TJ高中推進2026屆學生的錄取工作，避免招生秩序混亂或影響課程設置，上訴法院最終以2比1的結果裁決允許費郡公校教委的訴求。

「TJ聯盟」因此在今年4月初向最高法院遞交緊急申請，要求推翻聯邦上訴法院的裁決結果，維州檢察長邁爾斯(Jason Miyares)也聯合另15州檢察長向最高法院提交「法庭之友摘要」，稱TJ高中2025屆學生的亞裔申請者比前一年下降了近20%，而其他族裔明顯增加，雖然新措施表面上族裔中立，但實際歧視亞裔。

最高法院25日駁回「TJ聯盟」的請求，允許TJ高中維持當前的招生政策，但沒有給出解釋，不過大法官艾里托(Samuel Alito)、戈薩奇(Neil Gorsuch)、湯瑪斯(Clarence Thomas)提出異議，表示他們會批准家長們的要求。

目前已有逾2500名學生申請TJ高中，競爭2026屆的550個新生名額，預計TJ高中下月將公布錄取結果；代表費郡公校的律師福斯特(John Foster)稱讚最高法院裁決，表示TJ高中的招生標準基於成績且保持族裔中立，他也相信聯邦上訴法院將做出利於費郡公校的裁決。

相對的，「TJ聯盟」表示最高法院的裁決會導致「費郡公校系統繼續以非法、違憲、歧視亞裔的錄取方式招生」，該聯盟也聲明「這場為正義的鬥爭沒有結束」且亞裔社區「完全不會退縮」。

TJ高中以優質教育聞名，招生改革前亞裔學生占七成，因此被部分官員和社區批評族裔單一，非裔和西語裔學生占比都只有個位數，改革後亞裔學生占比降至五成；TJ高中學生多來自北維州的費郡、阿靈頓郡、福斯教堂市、勞登郡、威廉王子郡等地。

今年秋季最高法院也將受理關於哈佛大學(Harvard University)和北卡羅來納大學(University of North Carolina at Chapel Hill)在招生過程中考量族裔背景是否構成歧視的兩起訴訟案。