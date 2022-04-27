我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

國台辦發言人：台若多人病死 哪來底氣與陸談制度之爭

亞裔請求終止TJ高中新招生政策 最高法院駁回

記者張筠╱維州報導
最高法院25日允許TJ高中續用改革後的新錄取方式招生，駁回亞裔家長阻止新招生措施的訴求（記者張筠╱攝影）
最高法院25日允許TJ高中續用改革後的新錄取方式招生，駁回亞裔家長阻止新招生措施的訴求（記者張筠╱攝影）

最高法院(Supreme Court)25日允許北維州湯瑪斯傑弗遜高中(TJ高中)續用改革後的新錄取方式招生，駁回亞裔家長阻止新招生措施的訴求，法院沒有給出解釋，但其中三位大法官反對此裁決，而亞裔社區也稱不會放棄為公平招生而戰。

這場關於TJ高中招生錄取的法律挑戰已持續一年多，多年排名全美第一的TJ高中從2021年開始以新的「綜合評估」政策招收新生，以華裔為主的亞裔社區強烈反對，由亞裔家長組成的「TJ聯盟」(Coalition TJ)去年將推動改革的維州費郡公校(FCPS)教委吿上法庭，聯邦法官希爾頓(Claude Hilton)今年2月裁決該招生政策歧視亞裔，須立即終止。

不過費郡公校教委堅稱此制度保持「族裔中立」，要求聯邦上訴法院推遲希爾頓的裁決，並在上訴待決期間允許TJ高中推進2026屆學生的錄取工作，避免招生秩序混亂或影響課程設置，上訴法院最終以2比1的結果裁決允許費郡公校教委的訴求。

「TJ聯盟」因此在今年4月初向最高法院遞交緊急申請，要求推翻聯邦上訴法院的裁決結果，維州檢察長邁爾斯(Jason Miyares)也聯合另15州檢察長向最高法院提交「法庭之友摘要」，稱TJ高中2025屆學生的亞裔申請者比前一年下降了近20%，而其他族裔明顯增加，雖然新措施表面上族裔中立，但實際歧視亞裔。

最高法院25日駁回「TJ聯盟」的請求，允許TJ高中維持當前的招生政策，但沒有給出解釋，不過大法官艾里托(Samuel Alito)、戈薩奇(Neil Gorsuch)、湯瑪斯(Clarence Thomas)提出異議，表示他們會批准家長們的要求。

目前已有逾2500名學生申請TJ高中，競爭2026屆的550個新生名額，預計TJ高中下月將公布錄取結果；代表費郡公校的律師福斯特(John Foster)稱讚最高法院裁決，表示TJ高中的招生標準基於成績且保持族裔中立，他也相信聯邦上訴法院將做出利於費郡公校的裁決。

相對的，「TJ聯盟」表示最高法院的裁決會導致「費郡公校系統繼續以非法、違憲、歧視亞裔的錄取方式招生」，該聯盟也聲明「這場為正義的鬥爭沒有結束」且亞裔社區「完全不會退縮」。

TJ高中以優質教育聞名，招生改革前亞裔學生占七成，因此被部分官員和社區批評族裔單一，非裔和西語裔學生占比都只有個位數，改革後亞裔學生占比降至五成；TJ高中學生多來自北維州的費郡、阿靈頓郡、福斯教堂市、勞登郡、威廉王子郡等地。

今年秋季最高法院也將受理關於哈佛大學(Harvard University)和北卡羅來納大學(University of North Carolina at Chapel Hill)在招生過程中考量族裔背景是否構成歧視的兩起訴訟案。

TJ高中以優質教育聞名，招生改革前亞裔學生占七成，因此被部分官員和社區批評族裔單...
TJ高中以優質教育聞名，招生改革前亞裔學生占七成，因此被部分官員和社區批評族裔單一。（記者張筠╱ 攝影）

招生 亞裔 公校

上一則

AHLA預測：新州酒店商務旅行營收 比疫前少9億

延伸閱讀

最高法院駁回亞裔家長請求 允許TJ高中續用新招生政策

最高法院駁回亞裔家長請求 允許TJ高中續用新招生政策
報復性消費、再貴也要玩 「YOLO經濟」當道

報復性消費、再貴也要玩 「YOLO經濟」當道
報復性消費「YOLO」經濟當道 迎接及時行樂 再貴也要玩

報復性消費「YOLO」經濟當道 迎接及時行樂 再貴也要玩

勞郡公校性侵調查報告 法官支持不公開

勞郡公校性侵調查報告 法官支持不公開

費郡公校將禁教職員與ICE分享學生信息

費郡公校將禁教職員與ICE分享學生信息

熱門新聞

陳氏蟹屋創辦人陳國強上周五過世。(陳氏蟹屋臉書)

餐飲傳奇陳國強 「陳氏蟹屋」東主99歲辭世

2022-04-18 10:33
芝加哥周末出現今年以來的最高溫度，千禧公園前人來人往，稍晚更有大批不明人士聚集鬧事。(特派員黃惠玲／攝影)

天氣轉暖犯罪猖狂 芝血腥周末重現 41人中槍 7死

2022-04-25 08:59
老婦人被劫車者打得鼻青臉腫。(KHOU電視台)

劫車痛毆72歲老婦 德州搶匪下一秒即遭老天收拾

2022-04-26 17:07
房價亂飆產業稅水漲船高，屋主可以據理爭取折扣。（休士頓住房局）

房價亂飆 產業稅增幅嚇人 屋主其實可爭取折扣

2022-04-18 20:07
新澤西州科洛尼亞高中過去幾十年來共有103名畢業生、教師和職員罹患罕見的原發性腦瘤，伍德布瑞奇市議會緊急批准對該校展開土壤和空氣檢測，以了解是否與這些病例有關。(ABC電視台截圖)

40多年 全校103師生罹患腦瘤 地方政府緊急批准檢測環境

2022-04-20 19:21
遠端監控居家安全攝影鏡頭，應注意是否成為駭客侵害隱私的途徑。(Unsplash／Tom Claes)

居家安裝室內監控鏡頭 小心家人影像駭客看光光

2022-04-19 17:55

超人氣

更多 >
「黑人的命也是命」捐款被拿去買豪宅 贊助者納悶

「黑人的命也是命」捐款被拿去買豪宅 贊助者納悶
挺俄、封城…外資逃離中國 速度前所未見

挺俄、封城…外資逃離中國 速度前所未見
影／紐約法拉盛地鐵站 男子強擄22歲華女欲性侵 警通緝

影／紐約法拉盛地鐵站 男子強擄22歲華女欲性侵 警通緝
上海缺糧缺菜 Angelababy竟超前部署「在家種菜」

上海缺糧缺菜 Angelababy竟超前部署「在家種菜」
世界OnAir／退租紐約公寓 藝術家華人夫妻帶娃房車環美

世界OnAir／退租紐約公寓 藝術家華人夫妻帶娃房車環美