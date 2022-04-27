強化安全 維州要各校提交校園電子地圖

維州 州長楊京(Glenn Youngkin)近日簽署新法，要求全州學校須提供詳細的教學樓平面圖，州府也將斥650萬元資助學校製作電子版地圖，方便緊急情況發生時，供執法部門和地方官員參考使用。

該法案由維州共和黨籍眾議員 貝爾(Robert Bell)提出，要求維州所有公校 教委為每棟教學樓創建細緻準確的平面圖，提供州府每年進行安全審查時使用，此外也要求教委提供電子版本，便於執法部門和地方官員在突發情況中應急參考。

此前維州學校僅有紙製地圖，或僅有單向分享，訪問權限嚴格，楊京簽署立法後，維州政府將撥款650萬元資助各學校創建電子地圖，讓學校和政府官員、應急人員等可在手機和電腦上查看，包括不同單位在應急執法時的具體定位等，有利於人員調度，並強化校園安全。

維州刑事司法服務廳(Department of Criminal Justice Services)將給每所學校提供最多3500元的電子地圖製作補貼，並協助各校使用「合作應急圖繪技術」(Collaborative Response Graphics)與地方執法部門建立聯絡。

「在突發狀況中，每分每秒都很珍貴」，楊京辦公室負責公共安全的官員莫澤爾(Robert Mosier)表示，此新法將完善各公校的安全系統，加強執法部門與學校的合作，確保所有師生、家長、訪客在校內的安全。