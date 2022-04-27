米其林必比登推介名單 華府4餐館新入榜

日本拉麵店Menya Hosaki的主廚Eric從小就有拉麵夢想，他追尋夢想的故事也讓不少食客慕名而來。（餐廳提供）

在5月公布正式的米其林星級餐廳榜單之前，米其林布必比登推介名單(Michelin Guide)近日公布，華埠共有36家餐廳入榜，其中包括新入榜的四家餐館。

米其林的必比登榜單，側重於評比價格較實惠的餐廳食物和服務，通常入榜的餐廳都以40元左右的價格提供兩道主菜，搭配一杯酒品或甜點；今年新入榜的華府 餐廳有印度 餐廳Daru、主推紐奧爾良餐點的Dauphine's、今年初新開張的Honeymoon Chicken，以及日本拉麵店Menya Hosaki。

Daru位於華府市中心Maryland Ave，是一家受印度美食 、文化和歷史啟發的新概念餐廳，專注於經典的印度風味小吃和飲品，各色料理的顏色豐富明亮，也吸引許多食客拍照記錄美食之旅。

Dauphine's位於華府中城地帶，由備受讚譽的主廚Krisen Essig領導，美食靈感來自紐奧爾良的美食，在經典中傳遞一種俏皮精神，用大西洋中部的食材烹調出經典的路易斯安那美食，並結合紐奧爾良的菜餚特點，給食客帶來新鮮體驗。

Honeymoon Chicken將民眾日常喜愛的炸雞改良升級，外酥里嫩的炸雞搭配各種特色調料，主廚Rob Sonderman使用的優質食材也吸引各地食客，推出烤花椰菜等經典的小吃，平衡口味並突出炸雞的美味。

Menya Hosaki的創店主廚是來自紐約的新興拉麵愛好者Eric，他對拉麵的熱愛從兒時在韓國首爾的生活經歷緊密相關，他童年經常去祖母家吃拉麵，由此展開做麵、分享美食的人生路程，累積多年自製拉麵的經驗後，最終辭去了金融工作，決定追隨美食的夢想，完成了與拉麵師傅 Keizo Shimamoto和Koitani San的學習訓練，在馬州開了一間拉麵館Junction Deli，知名度迅速在大華府傳開。

「華府從未讓米其林美食評論員失望」，米其林指南的國際總監Gwendal Poullennec表示，不論菜品或服務，華府餐館都維持相當水平；米其林將於5月4日公布華府的星級餐廳，去年共有23家餐廳入榜。