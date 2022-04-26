創紀錄 聯邦快遞電動車充電1次開260哩

一輛聯邦快遞的電動送貨卡車22日創下吉尼斯世界紀錄，僅充電一次就跑完從紐約市到華府的260哩路程。（聯邦快遞提供）

近日一輛聯邦快遞(Fedex)的電動送貨卡車及其司機，創下了吉尼斯世界紀錄，這輛電動卡車僅充電一次，就跑完從紐約市 到華府近260哩路程，寫下電動車 單次充電行駛距離的世界紀錄。

這輛BrightDrop的Zevo 600型號電動卡車由美國通用汽車 公司(General Motors)製造，在「世界地球日」(4月22日)當天從紐約市送了一批有機產品到華府的MOM's Organic Market超市，該卡車司機馬林(Stephen Marlin)負責試行單次充電行駛250多哩。

BrightDrop總裁兼首席執行官卡茲(Travis Katz)表示，擁有長續航功能和穩定電力供應是電動貨車、卡車在每次運送中，順利完成運送任務的關鍵，也是推動完成低碳或無碳運輸的核心；聯邦快遞目標在2024年達成降低運輸碳排放的「碳中和排放運送」(carbon-neutral delivery)標準，即讓整個包裹輸送、取件流程和車隊實現電動化。

經過20個月的生產製造，BrightDrop在去年12月向聯邦快遞提供了第一輛Zevo 600型號電動商用卡車，該生產到上市的過程也創下通用汽車公司的最快紀錄；BrightDrop目前已售出2萬5000多輛Zevo 600型號的電動卡車，其中有2500輛提供給聯邦快遞使用。

電動卡車能良好滿足MOM's Organic Market超市的運輸需求，該超市從2005年以來一直使用可再生能源，也提供免費的電動車充電服務，主推清潔能源和生活，且超市產品也主打可持續發展。