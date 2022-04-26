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白宮恢復免費參觀 須提前21天申請

記者張筠╱華盛頓報導
白宮現已恢復公眾免費導覽服務，民眾可提前21天申請，每周五、六上午參觀。（白宮提供）
白宮現已恢復公眾免費導覽服務，民眾可提前21天申請，每周五、六上午參觀。（白宮提供）

因新冠疫情暫停逾一年的公眾免費參觀白宮活動，即起恢復開放，參訪民眾可遊覽歷史悠久的大廳，總統和第一夫人使用的房間，國宴廳、白宮最大的房間東廳(East Room)等，想要遊覽的民眾須提前至少21天，向所在轄區的國會議員提出申請。

白宮歷史協會主席麥克林(Stewart McLaurin)表示，對民眾來說，這是參觀白宮內部的絕佳機會，白宮是「人民的房子」，民眾可通過遊覽更深入了解美國總統和第一夫人家庭的生活狀態，親眼看到他們日常用餐、休閒的空間，此外也能遊覽白宮歷史悠久的綠廳(Green Room)和紅廳(Red Room)等，還有其他特殊功能的場所，如白宮圖書館、專門陳列總統瓷器的展廳，以及掛有總統肖像的走廊等。

白宮開放參觀的時間為每周五和周六上午8時至12時30分，聯邦假期除外，民眾須至少提前21天向所在轄區的國會議員聯絡，申請參觀白宮，但申請不能早於預定參觀日90天。

白宮目前仍密切監控疫情狀態，民眾若在遊覽前十天內確診、出現疑似症狀或曾與感染者密切接觸，則建議不要前往而應待在家中，白宮沒有強制要求戴口罩，但門口會有免費口罩供民眾選擇配戴。

白宮 疫情 口罩

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