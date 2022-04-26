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大華府中校演講賽 獎多如嘉年華

記者王稚融╱馬州報導
華府僑教中心郭大文頒獎後與所有參賽者和評審老師合照。（記者王稚融╱攝影）
華府僑教中心郭大文頒獎後與所有參賽者和評審老師合照。（記者王稚融╱攝影）

為提高中文學校學生說國語的興趣和能力，促進校際文教活動的切磋，睽違兩屆的大華府地區中文學校聯誼會「2022年中文學校校際演講比賽」近日舉行，為鼓勵小朋友學習傳統正體中文，比賽不分名次，超過半數的參賽者獲得優勝，其他學生獲參加獎，這場比賽也更像一場中文演講嘉年華。

演講比賽由大華府地區中文學校聯誼會主辦，僑委會和華府素友會協辦及德明中文學校承辦，今年報名參賽的中文學校有包括費城和賓州各地的18所，共55人參加比賽，大多數孩子都盛裝出席，中文老師和家長們也緊張興奮。活動由華府素有「杏壇女俠」之稱的德明中文學校教師沈葆主持，華府僑教中心主任郭大文致詞及頒獎。

郭大文感謝中文教師們和家長堅持中文教育，並肯定所有孩子在英文環境中把中文學好很不容易，「要把自己的想法寫成完整句子，能站在台上說出來更是一種挑戰。」

沈葆說，以往演講比賽都有排名，只頒獎給前三名，今年只設優勝獎，且名額達參加者的一半以上，旨在鼓勵大家參與。由於現在台灣移民越來越少，今年參賽人數僅有往年的近一半，但參賽學生的中文程度好得令人驚訝，可能因網路世界沒有時空限制，孩子們可隨時隨地接觸中文，中文能力普遍比過去高很多。

一位高中學生演講主題是「我的一小步」，對他而言，能站在講台上演講是非常重要的的一小步，用中文演講能講得這麼好，在他未來的職場當中，一定更能用英文清楚表達自己，所以這絕不是他的一小步，而是一大步。

今年另一特色是增加了僑委會「華語文學習中心」的成人特別組比賽，來自北維實驗中文學校的皮安迪(Andy Pierce)，在大學時期就對中文有興趣，並因學中文而認識了現在的華人妻子，中文表達能力相當不錯。

台灣學校推薦的熊大東(Rico Doss)是一位華府律師，這位來自芝加哥的非裔男子單純對中華文化和華語有興趣，曾到台灣大學學中文，並三次到台灣旅遊，愛吃臭豆腐的他說，參加比賽的目的是要激勵自己繼續學中文，計畫明年再來參賽，希望能表現更好。

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