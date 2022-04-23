仿效網約車 維州沃市推出警察評分系統

維州 沃倫頓市(Warrenton)警察 局近日推出「Guardian Score」評分系統，讓民眾在與警察互動後匿名提交反饋和建議，給警員的公正性、職業能力等項目打分，警方表示此靈感來自於Uber等網約車 的評價體系，盼望能以此加深警民信任，增強警員的專業素養。

「Guardian Score」會根據實時數據來分析警員的表現，了解民眾對警方執行任務的滿意度和看法，警員在執法或與民眾互動後，會發給一張卡片，民眾掃二維碼後可進入填寫一份匿名的電子問卷，每張卡片僅有一份問卷，針對該警員在執法期間與特定民眾的互動提問，內容主要了解警員是否解釋清楚執法目的、是否傾聽民眾意見、是否公平公正、職業素養如何、是否解釋清楚執法步驟等，每份問卷只能做一次。

針對警員的「Guardian Score」評分系統靈感來自Uber等網約車平台，讓警員和民眾能更客觀公正的看待彼此，沃倫頓市警長柯克斯(Mike Kochis)表示，這不僅能提升警員的專業水平，了解民眾心聲，深化警民信任，同時也能幫助警方完善新人培訓；該市警察局將首先試行90天，視效果決定未來是否長期推行。