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全美25座最美莊園 馬州、維州3家上榜

記者張筠／華盛頓報導
佩里旅店歷史可追溯到1816年，其建築和花園為Oehme Van Sweden風格，果園提供新鮮水果。（取自佩里旅店官網）
佩里旅店歷史可追溯到1816年，其建築和花園為Oehme Van Sweden風格，果園提供新鮮水果。（取自佩里旅店官網）

「美國歷史酒店」(Historic Hotels of America)榜單近日公布全美擁有最美花園的25間大酒店和莊園，其中兩家位於馬州，一家在維州，他們皆以歷史悠久、莊園風格獨特、服務設備齊全脫穎而出，吸引大量民眾和遊客。

位於馬州St. Michaels的佩里旅店(Inn at Perry Cabin)2018年就名列美國歷史酒店榜單中，今年再度因開闊壯麗的26英畝大花園，而被評為全美最美25間莊園酒店之一，該旅店坐落在契沙比克灣(Chesapeake Bay)，歷史可追溯到1816年，其建築和花園為Oehme Van Sweden風格，全年有專業園丁照料。旅店裡的果園也提供新鮮水果，水療中心、球場、酒吧等設備齊全，還有專門導覽服務。

馬州Taneytown的Antrim 1844莊園中有一片英式玫瑰茶園，圍繞一座...
馬州Taneytown的Antrim 1844莊園中有一片英式玫瑰茶園，圍繞一座青銅噴泉。（Antrim 1844莊園提供）

馬州Taneytown的「Antrim 1844」莊園也入選全美前25名花園酒店，該莊園共24英畝，自1844年建成，中間有一片英式玫瑰茶園，種植了50多種玫瑰花，圍繞一座青銅噴泉，主要建築由少校Andrew G. Ege建造，有複雜幾何形的景觀和花園設計，種有逾7000種植物，繁花似錦，因此也成為婚禮和多數盛大活動的熱門場地。

位於維州沃倫頓市(Warrenton)的愛爾麗(Airlie)莊園有逾120年歷史，2015年也曾被評為全美歷史最悠久的酒店之一，其中最特別的是蝴蝶園，裡面有近50種吸引蝴蝶的植物，每年該莊園都會與北美蝴蝶協會舉行蝴蝶品種計數的研究，此外愛爾麗莊園還有一片四英畝的有機花園，為酒店生產新鮮蔬果。

其他距離大華府不遠的最美歷史莊園酒店包括，位於德拉瓦(Delaware)的Montchanin莊園旅店，以及賓州的Hershey莊園。

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