我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

只比川普好 新民調指拜登執政滿意度位居60多年第二低

普亭罹癌？會談時「無力癱坐、手緊抓桌沿」畫面曝光

預防陽台老舊坍塌 蒙郡提供免費結構檢測

記者張筠／馬州報導

馬州蒙郡去年夏天發生多起陽台(deck)坍塌導致民眾受傷的案件，今年為避免悲劇再現，郡府將於5月提供免費的陽台結構檢查，蒙郡專業檢查員建議民眾，約15至20年就應加固或重建陽台，平時也應注意承重及各連接觸的狀況，避免零件鬆脫或生鏽釀災。

5月是「建築安全月」(Building Safety Month)，蒙郡許可證服務局(Department of Permitting Services，DPS)推出一項運動，內容包括建築安全職業推介與規畫、應急管理服務、建築結構與供水檢查等，旨在提高民眾對建築安全的意識。

夏季許多民眾喜愛在陽台上燒烤，去年蒙郡發生至少兩樁嚴重的陽台坍塌事件，包括洛克維爾市(Rockville)和德國鎮(Germantown)，造成多人受傷和財產損失。

蒙郡政府今年除了提供免費的陽台安全檢查服務，也向民眾普及自查知識和應急技巧，蒙郡專業檢查員斯皮葛斯(Mark Springirth)建議，民眾平時應檢查陽台結構是否穩固，確保沒有零件缺失或生鏽，並要知道陽台的修建方法和時間，「很多家庭有獨立式陽台(freestanding deck)，雖然這類設備較靈活，搭建簡易，但也容易導致坍塌事故。」

有意接受免費陽台檢查的民眾可致電(240)777-0311向郡府預約，或登錄DPS官網填寫申請表(https://bit.ly/38Z3y2D)，每次檢測約15分鐘，重點包括陽台各個連接觸是否穩固且正確、欄杆之間的距離是否合理，甲板周圍是否有排水問題，木製地板是否生菌或腐爛等。

斯皮葛斯表示，多數陽台應在15至20年重做或加固，此外民眾也應該注意陽台的承重，在放置熱水浴缸等重物前確保不要超載。

檢測 馬州 德國

上一則

全美25座最美莊園 馬州、維州3家上榜

下一則

台灣版畫 5月1日密州安娜堡圖書館展出

延伸閱讀

蒙郡青少年心理健康 華裔家長班5月4日開課

蒙郡青少年心理健康 華裔家長班5月4日開課
蒙郡等校車被撞7歲男童 傷重死亡

蒙郡等校車被撞7歲男童 傷重死亡

過街等校車遭撞 蒙郡小學生重傷送醫

過街等校車遭撞 蒙郡小學生重傷送醫
設兒童醫療移動站 蒙郡議會表決通過

設兒童醫療移動站 蒙郡議會表決通過
蒙郡高中生車禍 家長告公校、司機和郡府

蒙郡高中生車禍 家長告公校、司機和郡府

熱門新聞

陳氏蟹屋創辦人陳國強上周五過世。(陳氏蟹屋臉書)

餐飲傳奇陳國強 「陳氏蟹屋」東主99歲辭世

2022-04-18 10:33
房價亂飆產業稅水漲船高，屋主可以據理爭取折扣。（休士頓住房局）

房價亂飆 產業稅增幅嚇人 屋主其實可爭取折扣

2022-04-18 20:07
61歲的雷振述在華埠遭到劫車，還被搶匪嚴重毆打頭部，至今仍昏迷。(gofundme)

「搶完毆打還丟包路邊等死」 芝61歲受害華男家人發聲

2022-04-15 11:14
休士頓市區房價租金雙漲。（Getty Images）

房市熱 休士頓平均房價破40萬大關

2022-04-15 20:57
新澤西州科洛尼亞高中過去幾十年來共有103名畢業生、教師和職員罹患罕見的原發性腦瘤，伍德布瑞奇市議會緊急批准對該校展開土壤和空氣檢測，以了解是否與這些病例有關。(ABC電視台截圖)

40多年 全校103師生罹患腦瘤 地方政府緊急批准檢測環境

2022-04-20 19:21
各種基本生活開銷與平均收入相比，芝加哥的生活成本在全美僅次於紐約市。(特派員黃惠玲／攝影)

日子難過… 芝加哥「生活成本」全美第2高 僅次紐約

2022-04-15 12:18

超人氣

更多 >
越不愛說話、桃花越旺的3星座 牡羊居然也上榜

越不愛說話、桃花越旺的3星座 牡羊居然也上榜
一周內第二起 俄富豪西班牙殺妻女後自殺 案情不單純

一周內第二起 俄富豪西班牙殺妻女後自殺 案情不單純
彭博：俄烏戰爭給中國的啟示 武力犯台恐更快更狠

彭博：俄烏戰爭給中國的啟示 武力犯台恐更快更狠
投資大咖教觀念：高通膨時代 最該避免這個理財錯誤

投資大咖教觀念：高通膨時代 最該避免這個理財錯誤
普亭罹癌？會談時「無力癱坐、手緊抓桌沿」畫面曝光

普亭罹癌？會談時「無力癱坐、手緊抓桌沿」畫面曝光