預防陽台老舊坍塌 蒙郡提供免費結構檢測

馬州 蒙郡去年夏天發生多起陽台(deck)坍塌導致民眾受傷的案件，今年為避免悲劇再現，郡府將於5月提供免費的陽台結構檢查，蒙郡專業檢查員建議民眾，約15至20年就應加固或重建陽台，平時也應注意承重及各連接觸的狀況，避免零件鬆脫或生鏽釀災。

5月是「建築安全月」(Building Safety Month)，蒙郡許可證服務局(Department of Permitting Services，DPS)推出一項運動，內容包括建築安全職業推介與規畫、應急管理服務、建築結構與供水檢查等，旨在提高民眾對建築安全的意識。

夏季許多民眾喜愛在陽台上燒烤，去年蒙郡發生至少兩樁嚴重的陽台坍塌事件，包括洛克維爾市(Rockville)和德國 鎮(Germantown)，造成多人受傷和財產損失。

蒙郡政府今年除了提供免費的陽台安全檢查服務，也向民眾普及自查知識和應急技巧，蒙郡專業檢查員斯皮葛斯(Mark Springirth)建議，民眾平時應檢查陽台結構是否穩固，確保沒有零件缺失或生鏽，並要知道陽台的修建方法和時間，「很多家庭有獨立式陽台(freestanding deck)，雖然這類設備較靈活，搭建簡易，但也容易導致坍塌事故。」

有意接受免費陽台檢查的民眾可致電(240)777-0311向郡府預約，或登錄DPS官網填寫申請表(https://bit.ly/38Z3y2D)，每次檢測 約15分鐘，重點包括陽台各個連接觸是否穩固且正確、欄杆之間的距離是否合理，甲板周圍是否有排水問題，木製地板是否生菌或腐爛等。

斯皮葛斯表示，多數陽台應在15至20年重做或加固，此外民眾也應該注意陽台的承重，在放置熱水浴缸等重物前確保不要超載。