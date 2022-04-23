馬州結婚法定年齡提高至17歲 10月1日生效

馬州 州長霍根(Larry Hogan)21日簽署新法，將馬州結婚的法定年齡從15歲提高至17歲，並要求未滿18歲的青少年在結婚前必須獲得父母的同意，或證明他們是自願結婚，藉此避免家庭暴力、性侵 或情緒虐待等問題，新法將於今年10月1日生效。

該項新法規定，17歲的未成年人若要結婚，必須有雙方在世的父母或監護人同意，若沒有許可，未成年人須向法院提出他們可以自給自足、獨立生活的證據，並在聽證會上證明他們是自願結婚。

此法案由馬州民主黨籍眾議員 阿特貝利(Vanessa Atterbeary)提出，她自2015年就開始推動提高婚姻法定年齡的法案，七年間歷經多次失敗，今年終於通過表決並獲州長簽署立法，「我聽過太多青少年的悲劇婚姻，必須立法終止更多未成年受到身心傷害，並提高社會對童婚(child marriage)問題的關注。」

根據馬州當前的法律，15歲及以上的未成年人若有父母允許、已懷孕或有孩子，則可結婚，阿特貝利表示，過去十年馬州約有3200名15至17歲的青少年結婚，多半是少女嫁給了比她們年長十至20歲的男人，「其中有大量女性被性侵，或經歷情緒暴力等身心上的虐待，由於她們未成年，難以逃脫，導致長年生活在掙扎和痛苦中。」

美國反童婚組織「Unchained At Last」的雷瑟斯(Fraidy Reiss)表示，2000年至2010年全美有近25萬名兒童在12歲結婚，其中很多婚姻從強姦開始，「童婚讓太多孩子受到虐待，長大也面臨輟學、生活貧困等問題」；該組織在2016年也推動維州終止童婚，近幾年不斷促使其他州和地區解決此問題。