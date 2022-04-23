我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

只比川普好 新民調指拜登執政滿意度位居60多年第二低

普亭罹癌？會談時「無力癱坐、手緊抓桌沿」畫面曝光

馬州結婚法定年齡提高至17歲 10月1日生效

記者張筠／馬州報導

馬州州長霍根(Larry Hogan)21日簽署新法，將馬州結婚的法定年齡從15歲提高至17歲，並要求未滿18歲的青少年在結婚前必須獲得父母的同意，或證明他們是自願結婚，藉此避免家庭暴力、性侵或情緒虐待等問題，新法將於今年10月1日生效。

該項新法規定，17歲的未成年人若要結婚，必須有雙方在世的父母或監護人同意，若沒有許可，未成年人須向法院提出他們可以自給自足、獨立生活的證據，並在聽證會上證明他們是自願結婚。

此法案由馬州民主黨籍眾議員阿特貝利(Vanessa Atterbeary)提出，她自2015年就開始推動提高婚姻法定年齡的法案，七年間歷經多次失敗，今年終於通過表決並獲州長簽署立法，「我聽過太多青少年的悲劇婚姻，必須立法終止更多未成年受到身心傷害，並提高社會對童婚(child marriage)問題的關注。」

根據馬州當前的法律，15歲及以上的未成年人若有父母允許、已懷孕或有孩子，則可結婚，阿特貝利表示，過去十年馬州約有3200名15至17歲的青少年結婚，多半是少女嫁給了比她們年長十至20歲的男人，「其中有大量女性被性侵，或經歷情緒暴力等身心上的虐待，由於她們未成年，難以逃脫，導致長年生活在掙扎和痛苦中。」

美國反童婚組織「Unchained At Last」的雷瑟斯(Fraidy Reiss)表示，2000年至2010年全美有近25萬名兒童在12歲結婚，其中很多婚姻從強姦開始，「童婚讓太多孩子受到虐待，長大也面臨輟學、生活貧困等問題」；該組織在2016年也推動維州終止童婚，近幾年不斷促使其他州和地區解決此問題。

馬州 性侵 眾議員

上一則

台學子抵休士頓參加FRC機器人競賽 僑界款待

下一則

德州州長批TikTok 助長幫派吸收青少年犯罪

延伸閱讀

馬州16日起復徵每加侖37分汽油稅

馬州16日起復徵每加侖37分汽油稅
馬州撥款逾2億 啟動癌症研究登月計畫

馬州撥款逾2億 啟動癌症研究登月計畫
馬州未來5年計畫減稅18.6億 8成退休者可享1000到1750元抵稅優惠

馬州未來5年計畫減稅18.6億 8成退休者可享1000到1750元抵稅優惠
馬州政府捐醫療物資支援烏克蘭

馬州政府捐醫療物資支援烏克蘭
全美首例 馬州即起停徵汽油稅30天助民眾減輕負擔

全美首例 馬州即起停徵汽油稅30天助民眾減輕負擔

熱門新聞

陳氏蟹屋創辦人陳國強上周五過世。(陳氏蟹屋臉書)

餐飲傳奇陳國強 「陳氏蟹屋」東主99歲辭世

2022-04-18 10:33
房價亂飆產業稅水漲船高，屋主可以據理爭取折扣。（休士頓住房局）

房價亂飆 產業稅增幅嚇人 屋主其實可爭取折扣

2022-04-18 20:07
61歲的雷振述在華埠遭到劫車，還被搶匪嚴重毆打頭部，至今仍昏迷。(gofundme)

「搶完毆打還丟包路邊等死」 芝61歲受害華男家人發聲

2022-04-15 11:14
休士頓市區房價租金雙漲。（Getty Images）

房市熱 休士頓平均房價破40萬大關

2022-04-15 20:57
新澤西州科洛尼亞高中過去幾十年來共有103名畢業生、教師和職員罹患罕見的原發性腦瘤，伍德布瑞奇市議會緊急批准對該校展開土壤和空氣檢測，以了解是否與這些病例有關。(ABC電視台截圖)

40多年 全校103師生罹患腦瘤 地方政府緊急批准檢測環境

2022-04-20 19:21
各種基本生活開銷與平均收入相比，芝加哥的生活成本在全美僅次於紐約市。(特派員黃惠玲／攝影)

日子難過… 芝加哥「生活成本」全美第2高 僅次紐約

2022-04-15 12:18

超人氣

更多 >
越不愛說話、桃花越旺的3星座 牡羊居然也上榜

越不愛說話、桃花越旺的3星座 牡羊居然也上榜
一周內第二起 俄富豪西班牙殺妻女後自殺 案情不單純

一周內第二起 俄富豪西班牙殺妻女後自殺 案情不單純
彭博：俄烏戰爭給中國的啟示 武力犯台恐更快更狠

彭博：俄烏戰爭給中國的啟示 武力犯台恐更快更狠
投資大咖教觀念：高通膨時代 最該避免這個理財錯誤

投資大咖教觀念：高通膨時代 最該避免這個理財錯誤
普亭罹癌？會談時「無力癱坐、手緊抓桌沿」畫面曝光

普亭罹癌？會談時「無力癱坐、手緊抓桌沿」畫面曝光