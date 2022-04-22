國民球場傘兵降落彩排引發假警報 挨轟

陸軍金騎士20日在華府國民球場上空為賽前表演彩排，但因溝通不暢，國會警察誤以為有威脅入侵，假警報導致官民恐慌。（國民球場提供）

美國陸軍金騎士(U.S. Army Golden Knights)飛機，20日從華府 國民球場(Nationals Park)上空飛過進行賽前表演彩排時，一名跳傘成員從空中降落，導致國會警方誤以為有不明威脅，緊急通知國會議員撤離，該烏龍事件遭聯邦官員批評聯邦航空管理局(FAA)、國會警察 和軍隊間溝通不良，才會引發「假警報」驚動官民，FAA稱已展開調查。

國會警察20日傍晚發現國會山莊附近有人從飛機跳傘降落，以為有威脅入侵，因此緊急通報國會議員撤離，國會大樓也因此封鎖近兩小時，事後才得知這是由八位降落傘成員組成的陸軍金騎士，正在為國民球場賽前表演彩排，聯邦眾議院議長波洛西 (Nancy Pelosi)批評聯邦航空管理局的工作嚴重失誤，沒有及時通知國會警察，導致離譜且不可原諒的錯誤。

國民球場僅距國會山莊一公里左右，自從2021年1月6日國會暴動後，華府國會山莊附近戒備森嚴，國會警察也嚴格監控，但此烏龍事件顯示軍方、FAA和國會警察之間溝通不良，波洛西說，「不必要的恐慌明顯由失職導致，對於尚未從2021年初國會暴動的傷痛和惡夢中平復的人來說，令人擔憂且難受。」

FAA官員表示已啟動調查，會認真履行保護國家領空的責任，並盡快公布調查結果；負責陸軍金騎士表演的發言人勒蓋斯皮(Kelli LeGaspi)說，彩排是為確保所有環節符合當地所有程序和規定，並保證飛行和跳傘流程萬無一失。

華盛頓國民隊投手Sean Doolittle的妻子多蘭(Eireann Dolan)20日剛好見證了這一幕，「當時剛好在聯邦參議院Dirksen大樓附近遛狗，人們突然開始大喊趕快撤離，有些人看起來很鎮定，但自己其實心裡非常恐慌。」