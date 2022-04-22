勞郡公校性侵調查報告 法官支持不公開

維州 勞登郡(Loudoun County)公校 針對去年兩起性侵 案的調查近日完成，家長團體要求公開這份獨立報告，卻遭公校系統拒絕，法官對此裁決，公開獨立審查的權利在公校和律師手中，因此可不必公開，家長及維權團體批評，該裁決彰顯公校官員試圖隱瞞實情。

勞登郡公校去年發生兩起涉及跨性別的性侵案，兩度侵犯他人的14歲嫌疑少年已被捕，公校官員的處理方式遭廣泛批評，維州州長楊京(Glenn Youngkin)也要求檢察長徹查此事，勞登郡公校今年稍早時展開獨立調查，並承諾會公布結果。

但近日調查完成後，官員拒絕公開報告，家長因此訴諸法律，經法官20日裁決稱，公開調查屬於律師及客戶的特權，且根據「信息自由法」(Freedom of Information Act)，獨立審查結果不必公開。

維權團體「為學校而戰」(Fight For Schools)的成員、勞登郡家長普萊爾(Ian Prior)表示，該裁決對勞登郡公校系統是一個勝利，但也反映勞登郡公校試圖向公眾隱瞞實情，為了保護公校教育總監齊格勒(Scott Ziegler)的權利而拒絕家長們的要求，「連勞登郡公校官員都承認針對學校性侵案件的獨立審查(independent review)，是一種避免訴訟的防禦手段」。

此案備受大華府關注，除了引發社區對公校處理性侵、歧視案件方法的討論，也有不少民眾探討學校等公共場所的跨性別議題，有家長在案發後表示，在公校官員給出合理解釋，並制定相關保護措施以前，他們不放心讓孩子返校上課，也擔心孩子們的心理健康和性別認同會受影響。