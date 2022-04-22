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華府電影嘉年華實體登場 展映65部作品

記者張筠╱華盛頓報導
「華府電影嘉年華」今年恢復實體活動，4月21日至5月1日放映65部作品。（取自電影嘉年華官網）
「華府電影嘉年華」今年恢復實體活動，4月21日至5月1日放映65部作品。（取自電影嘉年華官網）

時隔兩年，華府歷史最悠久且規模最大的「電影嘉年華」(Filmfest D.C.)今年恢復實體活動，21日起在展映來自35個國家的65部影視作品。

已經邁入第36屆的華府電影嘉年華，過去兩年疫情期均改成全部線上進行，今年恢復實體活動，從4月21日至5月1日將放映65部作品，包括在開幕夜展映的紀錄片「Mission Joy」，講述達賴喇嘛(Dalai Lama)和屠圖大主教(Bishop Desmond Tutu)的生平；喜劇作品「Seven Days」，講述一對被家人安排相親的男女，因個性差異無法相處，但在新冠疫情的影響下，他們不得不同住七天，期間發生許多趣事。

「The Noble Family」是一部墨西哥作品，講述一個富有家庭的父親努力為三個孩子存錢籌畫未來，但他們卻被寵壞，為了培養孩子正確的價值觀和人生觀，該父親突然宣布破產，讓孩子們獨立思考和成長。

其他特別作品還包括劇情片「Trust No One」、法國作品「World of Yesterday」、西班牙作品「Replacement」、探討社會正義的「Justice Matters」、討論女性平權的「The Janes」、記錄波多黎各從颶風中恢復的「We Still Here」等；還有專門展示華府本地電影人作品的類別「DC4Reel」，呈現藝術工作者對社會和人生的思考。

該嘉年華將以法國輕鬆詼諧喜劇「Fantasies」閉幕，嘉年華創始人吉特森(Tony Gittens)表示，今年活動集中在華府E街Landmark電影院、The Wharf港口、馬丁路德金紀念圖書館，以及各國駐美大使館等具有代表性的文化場所舉行，有室內和露天影院等多樣形式，部分展映也會提供線上方式。電影嘉年華詳情和日程可登錄：https://bit.ly/3MiFN47

電影院 華府 疫情

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