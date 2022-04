華府電影嘉年華實體登場 展映65部作品

「華府電影嘉年華」今年恢復實體活動,4月21日至5月1日放映65部作品。(取自電影嘉年華官網)

時隔兩年,華府 歷史最悠久且規模最大的「電影嘉年華」(Filmfest D.C.)今年恢復實體活動,21日起在展映來自35個國家的65部影視作品。

已經邁入第36屆的華府電影嘉年華,過去兩年疫情 期均改成全部線上進行,今年恢復實體活動,從4月21日至5月1日將放映65部作品,包括在開幕夜展映的紀錄片「Mission Joy」,講述達賴喇嘛(Dalai Lama)和屠圖大主教(Bishop Desmond Tutu)的生平;喜劇作品「Seven Days」,講述一對被家人安排相親的男女,因個性差異無法相處,但在新冠疫情的影響下,他們不得不同住七天,期間發生許多趣事。

「The Noble Family」是一部墨西哥作品,講述一個富有家庭的父親努力為三個孩子存錢籌畫未來,但他們卻被寵壞,為了培養孩子正確的價值觀和人生觀,該父親突然宣布破產,讓孩子們獨立思考和成長。

其他特別作品還包括劇情片「Trust No One」、法國作品「World of Yesterday」、西班牙作品「Replacement」、探討社會正義的「Justice Matters」、討論女性平權的「The Janes」、記錄波多黎各從颶風中恢復的「We Still Here」等;還有專門展示華府本地電影人作品的類別「DC4Reel」,呈現藝術工作者對社會和人生的思考。

該嘉年華將以法國輕鬆詼諧喜劇「Fantasies」閉幕,嘉年華創始人吉特森(Tony Gittens)表示,今年活動集中在華府E街Landmark電影院 、The Wharf港口、馬丁路德金紀念圖書館,以及各國駐美大使館等具有代表性的文化場所舉行,有室內和露天影院等多樣形式,部分展映也會提供線上方式。電影嘉年華詳情和日程可登錄:https://bit.ly/3MiFN47