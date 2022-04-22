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世界地球日 大華府系列環保活動登場

記者張筠╱華盛頓報導
維州亞歷山卓市22晚將免費放映環保影片「TRASHY」並與導演對話。（主辦方提供）
維州亞歷山卓市22晚將免費放映環保影片「TRASHY」並與導演對話。（主辦方提供）

1970年4月22日是首個「世界地球日」(Earth Day)，許多人將此視為現代環保運動的重要日子，大華府從今日(22日)開始，連續三天將舉行許多免費活動，鼓勵民眾以清潔健康的方式生活力行環保。

維州阿靈頓Yorktown高中23日上午9時至12時組織「危險材料回收」，幫助民眾處理油漆、殺蟲劑、廢舊電子產品、含汞的物品、打印機墨盒等有害物質，此外「Bikes for the World」也將回收舊自行車，援助資源匱乏的國家解決交通問題。

阿靈頓的「EcoAction Arlington」23日上午9時至12時將在Bon Air Park舉行「四哩清潔跑」，邀請民眾一邊健身一邊幫忙撿垃圾維護公園環境，詳情https://bit.ly/398aA5o。

維州亞歷山卓市(Alexandria)22日晚6時至9時在Torpedo Factory Office Building免費展映環保影片「TRASHY」並與導演對話；23日上午8時至9時將在市政廳門口舉行植樹節150周年紀念活動。

馬州蒙郡的「GreenFest綠色文化節」將在23日上午11時至下午5時於惠頓市(Wheaton)Brookside花園展開，活動包括面部彩繪、動物音樂節、爬樹比賽、環保手工製作、兒童瑜珈、電動車展等，現場也會有美食卡車，適合家庭郊遊踏青並寓教於樂。

華府23日上午9時至12時將舉行波多馬克河清潔活動，上午11時至下午1時在市中心自由廣場(Freedom Plaza)將有保護樹木的集會。

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