波特那&蘇爾律師事務所 談「您可以同時提出工傷賠償和人身傷害索賠嗎？」

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波特 那&蘇爾律師事務所(Portner & Shure, P.A.)服務華府超過25年，法律經驗豐富，已經為無數客戶，取得了合理賠償。律師事務所專精案件包括交通事故、人身傷害、刑事訴訟、工傷、醫療訴訟及移民咨詢等。律師事務所有專人與保險公司連繫，精通國語、廣東話、韓語、越南 語、英語和西班牙語，幫您對外交涉，免費給予您諮詢。現在，跟大家討論「您可以同時提出工傷賠償和人身傷害索賠嗎？」。

許多人沒有意識到工傷賠償與人身傷害索賠不同。事實上，幾乎所有的工人賠償政策都保護雇主免受二次人身傷害索賠。但這是否意味著不可能同時針對該事件提出工傷賠償和人身傷害索賠？不完全對的。

第三方傷害

員工在工作期間受傷的任何時候都可以使用工傷賠償，無論是在工作現場還是不在辦公室但仍在上班。這意味著，如果第三方涉及傷害（例如車禍 或房屋責任索賠），受傷員工可以通過其雇主提出工傷賠償索賠，也可以針對第三方提出人身傷害索賠。

多項索賠

當您受到第三方傷害時，您有權獲得兩種形式的賠償。這很重要，因為單獨的工傷賠償並不能涵蓋所有損害。雖然工傷賠償將涵蓋工資損失和康復，但它不會涵蓋您所經歷的痛苦和折磨，這些損害只能通過人身傷害索賠來追回。

當您同時提出兩項索賠時，您可能有權就同一傷害獲得重複的損害賠償，例如從工傷賠償和您的人身傷害索賠中獲得相同的醫療費用賠償，這稱為代位求償。但它通常是有限的，可能需要熟練的律師來確保您依法有權獲得全部的金額。

如果您不確定您的工傷是否涉及第三方，或者如果您需要協助談判公平代位權，最好聯繫具有處理工人賠償和人身傷害索賠經驗的律師。通常，有否聘請律師可能是獲得最低金額和獲得全部損害賠償之間的區別。

如果您或您所愛的人在工作中受傷，那麼聘請一位經驗豐富的律師陪伴在身邊至關重要，立即致電：馬州：240-345-3150；維州：703-916-1227，或上中文網站：www.ChineseAccidentAttorney.com與波特那&蘇爾律師事務所聯繫，免費諮詢您的案件，不勝訴，不收費。律師事務所擁有精通國語、廣東話、韓語、越南語、英語和西班牙語的工作人員。波特那&蘇爾律師事務所獲得Google Reviews 五星的好評，可見其服務獲得大家的肯定及讚賞。