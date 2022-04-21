華府甘迺迪中心50年慶系列活動 關注氣候變化

夏偉多年前到中國旅行，從冰川和煤礦獲得靈感，決定以紀實攝影展喚醒人們對氣候問題的關注，並呼籲國際合作。（記者張筠╱攝影）

華府甘迺迪中心(Kennedy Center)迎接成立50周年，近期推出系列演出和展覽慶祝，包括由亞洲協會(Asia Society)和巴德美中音樂演習院聯合舉辦的「煤+冰」(Coal+Ice)展覽及東西音樂演奏，希望藉此提高社會對氣候問題和文化交流的關注，並讓各界通過藝術看到國際合作的重要性。

正在全球巡展的「煤+冰」紀實攝影展 ，這次首度在美東地區舉行，甘迺迪中心特別搭設寬達三萬平方呎的棚架，讓參訪民眾沉浸式感受視覺化的氣候問題；甘迺迪中心配合該活動，同時規為期六周的藝術節，為不同年齡的觀眾推出音樂、戲劇、論壇等活動，包括由巴德東西樂團帶來的中西樂交融演奏會，這也是該樂團成立後首度亮相。

亞洲協會美中關係中心主任、「煤+冰」展覽發起人夏偉(Orville Schell)表示，展覽的靈感來自他多年前到中國的一次旅行，「當時為了拍一部紀錄片，在中國西北地區看到冰川 在不斷消退，內心被氣候問題的嚴重程度深深震撼」，後來他又在世界各地看到採礦工程和各種發展建設，聯想到「煤礦與冰川」能呈現出氣候變化過程的衝擊性，因此著手開始紀實影展。

「策展過程非常不容易，從籌集資金到採集素材再到搭建展出場地」，但夏偉表示，氣候變化問題不可逆且極為嚴峻，「提高民眾對環境保護的意識，促進各國在此議題的合作刻不容緩。」

夏偉多次到中國旅行，也會說流利的中文，在他看來，應對氣候變化不是某一國家的責任，「很多人認為，正在急速發展的中國對環境的破壞會更嚴重，應為氣候問題負責，但在大自然前，沒有一個人或國家能推卸責任，且若沒有合作，氣候變化只會愈演愈烈，影響也會波及全球。」

夏偉希望用藝術強調美國和中國這兩個全球最大的排碳國，在應對氣候問題上攜手合作，他表示，在今天的大環境中，還有如疫情 、戰爭與和平、貧困等很多問題需要國際合作，希望此展覽不僅能加深各國在氣候問題上的重視，也能拓展彼此更多方面的深入合作。