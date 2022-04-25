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新亞廚房新設日式料理HASHI 韓國大師傅主理正宗上海菜+日式壽司料理 母親節與媽媽聚餐的最佳美食

本報華府訊
新亞廚房新設日式料理HASHI，一店品嚐兩種美食--正宗上海菜及日式壽司料理，在母親節讓您與媽媽品嚐的美味佳餚。
新亞廚房新設日式料理HASHI，一店品嚐兩種美食--正宗上海菜及日式壽司料理，在母親節讓您與媽媽品嚐的美味佳餚。

位於馬州Germantown德國鎮的「新亞廚房」，多年來提供中、港、台美味佳餚，價廉物美，廣受食客歡迎，其上海菜更聞名大華府。最近，新亞廚房為了精益求精，美食更多元化，更新設日式料理-HASHI，由韓國壽司大師傅主理，師傅無論對食材的選擇、處理及烹調，都非常嚴謹及用心，所選擇的食材都是最新鮮的，處理及烹調過程非常注重衛生及清潔，而且一絲不苟，怪不得客戶品嚐過他泡製的壽司、生魚片或手捲，都大讚不已。所以，以後來新亞廚房點餐，除了上海菜及中式菜外 還可以品嚐各種日式料理，來一店能品嚐兩種截然不同的美食，真是至高享受!

母親節5月8日(星期日)將至，陪伴媽媽享受新亞廚房的美食，讓媽媽能品嚐正宗上海菜及日式壽司料理，帶給媽媽美味又溫馨的母親節。

首先，HASHI日式料理包括有各式壽司、炸天婦羅、生魚片、手捲、日式沙拉等，款式甚多，任君選擇!除了傳統的加州卷、吞拿魚卷、三文魚卷、油甘魚卷、蟹肉卷外，還推出很有特色的壽司卷，包括有爆竹卷、飛鰻魚卷、彩虹卷、陽光先生卷、龍卷等，造型漂亮，美味可口，讓您吃完還想再吃!此外，大家至愛的生魚片絕對不能錯過，包括有吞拿魚、三文魚、油甘魚、鮮貝、馬鮫魚等，新鮮美味，讓您回味無窮。各式生魚片，都是由師傅悉心挑選，每天新鮮魚處理，絕對真材實料。HASHI日式料理的各式壽司拼盤及壽司生魚片拼盤，最適合家庭、團體、派對聚會，七彩繽紛的美味拼盤，讓您的聚餐生色不少!

好消息! HASHI日式料理新張期間推出特價，壽司拼盤3人份特價$65，壽司拼盤8人份特價

$150，需2小時前預訂，如此優惠，萬勿錯過!

新亞廚房的招牌上海菜都是正宗地道，口味絕佳。再加上店鋪前面寫著“上海小吃”四個大字，便知道新亞廚房是上海菜的專門店。上海菜，是中國的主要地方風味菜之一，烹飪上善於用糟，以濃油赤醬、咸淡適中、醇厚鮮美著稱。常用的烹調方法以紅燒、煨、糖為主。新亞廚房的招牌上海菜包括有上海獅子頭、外婆紅燒肉、松鼠魚、走油蹄膀 、腌篤鮮、粢飯糕、生煎包、薰魚、薺菜大餛飩、雪菜肉絲年糕、糖醋小排、四鮮烤麩等，每款上海菜都以正宗上海烹調方式泡製，所以特別正宗美味。鄭重推薦新亞廚房的招牌名菜包括有上海獅子頭、松鼠魚及外婆紅燒肉，上海獅子頭的肉丸體積龐大，有如雄獅之頭，因而得名。新亞廚房的上海獅子頭，口感極佳，肥瘦肉均勻，而且在烹調的過程中，肥肉會一直流失，所以是一道肥而不膩的佳餚。松鼠魚是江蘇省傳統名菜之一，松鼠魚因形似而得名。新亞廚房的松鼠魚，色澤鮮艷，鮮嫩酥香，酸甜適口，是一道極其可口的菜式。外婆紅燒肉是餐桌上最讓人垂涎欲滴的菜式，外婆們也最愛用這道菜牢牢地抓住著一代又一代人的胃，因而得名。新亞廚房的外婆紅燒肉，包含肥瘦相間的五花肉，香甜鬆軟，入口即化，肥而不膩，非常好吃。新亞廚房還有更多別具特色的上海菜及小吃，請今天前來品嚐正宗地道的上海佳餚美食。

新亞廚房鄭重推介「蔥烤活鰂魚」及「走油蹄膀」，「蔥烤活鰂魚」新鮮美味，可清蒸或紅燒，是下飯的好菜色，現特價僅$29.99，「走油蹄膀」色澤紅亮，肉質酥軟，味道濃郁，口感極佳，現特價僅$29.99。上述兩款菜式需預訂。

總括來說，來新亞廚房便能享受兩種不同的美食--正宗上海菜及日式壽司料理，而且菜式豐盛，任君選擇，與家人及親友分享新亞廚房的美食，品嚐非凡口味及卓越菜式，絕對是一大快事。請今天來電預訂，與媽媽一起品嚐新亞廚房的美味佳餚，給媽媽一個難忘及愉快的母親節。

新亞廚房House Of Fortune，內設Party Room，歡迎團體訂購，現接受10人以上Party訂座，需預約，電話:301-528-9968，地址:13220 N-15 Wisteria Drive, Germantown, MD 20874 (位於Father Hurley Blvd 及 Wisteria Drive的交叉口)，新亞廚房營業時間:週一至週五11:00am - 9:00pm，週六、週日9:30am - 9:00pm。HASHI日式料理營業時間: 與新亞廚房相同，除了週二公休。

美食 母親節 加州

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