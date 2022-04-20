疫情衝擊 36％醫生心力交瘁 25%醫療人員擬3年內離職

超過六成的臨床醫生表示身邊有同行親友在疫情期間辭職，25%的醫療人員計畫在近三年內離開初級保健行業。（Larry A. Green中心提供）

近日一項針對全國初級保健醫生(primary care physicians)的研究，反映美國醫療行業未來恐將面臨人力不足的問題，該報告顯示，超過六成的臨床醫生稱有同行親友在疫情 期間辭職，此外25%的醫療人員計畫在三年內轉行或退休。

由維吉尼亞聯邦大學(Virginia Commonwealth University)和凱斯西儲大學(Case Western Reserve University)聯合創設的Larry A. Green中心，致力於恢復和重建初級保健系統，完善醫學 研究並普及相關基礎知識。

該中心近日發布一項反映美國醫療系統生態的調查，收到來自49州及華府近850位臨床醫生的回覆，其中有63%為家庭醫生，11%為內科醫生，5%為兒科醫生，3%為老年科，4%為其他領域。

數據顯示，62%的臨床醫生表示，身邊有同行親友在新冠疫情期間辭職，約30%人說，熟識的診所或醫療機構在近兩年關閉，還有25%的醫療人員計畫在三年內離開初級保健行業。

Larry A. Green中心的聯合創始人伊特茲(Rebecca Etz)表示，初級保健是醫療系統的切入點，民眾不能沒有基本的醫療保健資源，「根據數十年的研究，若要確保醫療保健系統良好運作，必須有至少40%的勞動力從事初級保健工作，在新冠疫情爆發前，該比率僅有33%，而醫學院初級保健專業的畢業率一般在10%至15%，醫療從業人員本就非常緊缺」，疫情衝擊後又進一步消耗殆盡。

該報告也指出，全美各地人員充足(fully staffed)的醫療機構不到25%，36%的初級保健醫生每天都因工作負擔過重而感到心力交瘁，53%人表示已逐漸喪失應對壓力的能力和彈性，也開始擔心自己的身心健康；32%的醫療機構稱保險公司或其他健康計畫的帳單被拒絕或逾期，因此他們也面臨極大的經濟壓力。

不過該報告也指出一些正面現象，包括臨床醫療的志願服務有所增加、出現新的服務方式等，部分地區也推出相關的政府補貼與合作，例如馬州 政府推出與初級保健行業的合作計畫，提供經歷疫情相關死亡的家庭保障。