大華府機場與捷運 撤銷口罩令

華盛頓都會機場管理局撤銷口罩令，民眾在機場可自願戴口罩。（記者張筠╱攝影）

佛羅里達州聯邦法官18日推翻搭飛機和其他公共運輸交通的全國口罩 令，允許各航空公司和運輸系統自行制定防疫規定，隨後大華府 基本所有運輸系統，都宣布撤銷口罩令。

包括華府首都捷運局(WMATA)、華盛頓都會機場 管理局(Metropolitan Washington Airports Authority)、馬州運輸廳等，民眾即日起搭乘華府地鐵、火車、公車，以及在機場內都可不用戴口罩，共享網約車Uber和Lyft也不再要求司機和乘客戴口罩。

WMATA經理威德菲爾德(Paul J. Wiedefeld)表示，華府運輸系統的口罩規定始終與聯邦指南一致，更新後的規定允許乘客在搭乘地鐵、火車、公車、在車站內等候時，可自行選擇是否戴口罩，馬州運輸廳(MDOT)也宣布所有公車、火車和MARC等運輸系統，不再強制乘客和員工戴口罩，維州鐵路快車(VRE)也採取相同措施。

華府的雷根國家機場(DCA)和維州的杜勒斯國際機場(IAD)與聯邦同步撤銷口罩令，多數航空公司已宣布乘客可自行決定戴口罩，包括聯合航空、阿拉斯加航空、達美航空、美國航空、「開拓者」航空、捷藍航空等。

Amtrak也將口罩令調整為彈性選項，官員表示，防疫標誌的更新仍需一段時間，因此提醒民眾不要因他人防疫作法不同而有所歧視或冷眼相待。