疫後瘋旅遊 大華府過半民眾今夏要出遠門

大華府超過半數的民眾今年夏天有旅行計畫，其中四成將到國外遊玩。（記者張筠╱攝影）

新冠疫情 讓許多民眾「閉關」逾兩年，雖然近期油價 飆升，導致機票價格也水漲船高，但美國汽車協會(AAA)最新報告顯示，大華府 超過一半的居民，計畫今年夏天出遠門，其中逾四成要到國外旅遊，且有逾半數民眾準備了多趟的國內旅行計畫。

「與去年相比，華府逾50%民眾在今年夏天會到更多且更遠的地方旅遊，此外有近三成的民眾從新冠疫情爆發初期就已在為今年夏季規畫特別的出遊計畫」，美國汽車協會的公共及政府事務經理阿里(Ragina Ali)表示，去年因新冠疫苗普及和口罩令的鬆綁，全美各地旅遊活動明顯增長，而得益於遠程辦公，今年預計出遊者會進一步增加。

很多民眾帶著工作在各地遊玩，一邊上班一邊走訪親友，多數雇主似乎也理解此模式，在大華府數據行業工作的王印芳表示，以前開會的時間都在上午，現在因員工分布在美東和美西，老闆為照顧大家的時區將會議時間改到中午或下午。

阿里說，大華府超過一半的民眾對新冠疫情的擔心大大降低，覺得是時候恢復正常生活，甚至要安排更充實的旅遊計畫以彌補前兩年的遺憾。

雖然汽油價格居高不下，但逾60%的大華府民眾表示這不會阻礙他們的出行計畫，維州居民劉意源說，在新冠疫情期間學到的一大功課就是要「把握機會」，因為永遠不知道下一刻會發生什麼，就算旅遊成本增加，在有能力和機會出行的時候，就不能錯過。