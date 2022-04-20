我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台本土確診單日破2千例 陳時中：估疫情大規模展開

摩根大通策略師：現在是買進成長股和價值股的好時機

華盛頓特區聖殿 28日起免費參觀

記者張筠╱華盛頓報導
華盛頓特區聖殿近50年來首度向公眾開放，民眾4月28日至6月11日可免費參觀。（記者張筠╱攝影）
華盛頓特區聖殿近50年來首度向公眾開放，民眾4月28日至6月11日可免費參觀。（記者張筠╱攝影）

經過近兩年的翻新工程，位於馬州的華盛頓特區聖殿(Washington D.C. Temple)將在4月28日至6月11日向公眾免費開放，這是該摩門教堂近50年來首次允許公眾參觀，教堂還會提供包括中文在內的多語言講解。

該教堂位於馬州肯辛頓市(Kensington)，2020年7月就已完成大部分翻新工作，包括燈光、洗禮池、裝飾等，但受新冠疫情影響，向公眾開放的計畫推遲了近兩年；該教堂開放日委員會(Open House Committee)主席科頓(Kathryn Colton)表示，今年是自1970年代以後首次邀請公眾參觀，「先前不開放並不是拒人於外，而是因為進入殿堂是特別的旅程，需要有預備。」

華盛頓特區聖殿的主要建築為白色殿堂，上面有四個金色的尖塔，殿堂內部共1萬4864平方公尺，塔尖高度近90公尺，筆直向上，從外觀看該建築幾乎沒有窗戶，且內部結構也不像多數民眾想像的，有一個非常高聳廣闊的崇拜空間，而是由眾多功能不同的房間組成。

主要殿堂內部的每個房間都有精緻的設計，包括燈光、畫像、地毯等，建築和裝潢的材質也讓內部環境更安靜，聖殿的長老貝德納(David Bednar)表示，這是為讓民眾在此更注重內心的平靜，並建立自己的信仰。

華盛頓特區聖殿每周日關閉，一般周日禮拜都在其他教堂舉行，而該殿堂主要是為舉行婚禮和其他特殊活動，該聖殿執行主任杜肯(Kevin Duncan)表示，「殿堂是神聖的地方，只有神聖、特別的典禮會在此舉行」，這也是為何該聖殿在每年八月舉行奉獻儀式時，僅允許有一定地位的信徒進入。

華盛頓特區聖殿在4月27日前僅允許受邀民眾和團體參觀，從4月28日至6月11日向所有公眾免費開放，聖殿參觀全程約一小時，路線以地下室的洗禮池為起點，再一路向上觀看其他房間，杜肯表示，若參訪民眾人數過多，開放時間可能會延至7月，預約可登錄：https://bit.ly/3uY2cho

該聖殿開放時間為周一至周六上午9時至晚上9時，殿堂室內不准攝像，停車空間有限，因此需要預約，在Forest Glen地鐵站也提供免費接駁車。

主要殿堂內部的每個房間都有精緻的設計，地毯等材質也能吸收聲音，營造安靜空間。（華...
主要殿堂內部的每個房間都有精緻的設計，地毯等材質也能吸收聲音，營造安靜空間。（華盛頓特區聖殿提供）
聖殿開放時間為周一至周六上午9時至晚上9時，室內不允許攝像。（華盛頓特區聖殿提供...
聖殿開放時間為周一至周六上午9時至晚上9時，室內不允許攝像。（華盛頓特區聖殿提供）
聖殿長老貝德納表示殿堂內部設計是為讓民眾內心平靜，專注建立信仰。（記者張筠 / ...
聖殿長老貝德納表示殿堂內部設計是為讓民眾內心平靜，專注建立信仰。（記者張筠 / 攝影）

馬州 地鐵站 疫情

上一則

賭場近在咫尺 惡化芝華埠賭博成癮問題

下一則

新州1高中數十年逾百師生罹腦瘤 議會緊急批准檢測環境

延伸閱讀

洛縣警官觀察到罪犯喜到華人區 因家裡有現金和貴重物

洛縣警官觀察到罪犯喜到華人區 因家裡有現金和貴重物
大華府學生春假返校 須檢測陰性證明

大華府學生春假返校 須檢測陰性證明
新州休閒用大麻21日開賣 州長：大麻產業歷史性一步

新州休閒用大麻21日開賣 州長：大麻產業歷史性一步
「佩佩豬歷險記」舞台劇 29日馬州登場

「佩佩豬歷險記」舞台劇 29日馬州登場
馬州16日起復徵每加侖37分汽油稅

馬州16日起復徵每加侖37分汽油稅

熱門新聞

陳氏蟹屋創辦人陳國強上周五過世。(陳氏蟹屋臉書)

餐飲傳奇陳國強 「陳氏蟹屋」東主99歲辭世

2022-04-18 10:33
61歲的雷振述在華埠遭到劫車，還被搶匪嚴重毆打頭部，至今仍昏迷。(gofundme)

「搶完毆打還丟包路邊等死」 芝61歲受害華男家人發聲

2022-04-15 11:14
房價亂飆產業稅水漲船高，屋主可以據理爭取折扣。（休士頓住房局）

房價亂飆 產業稅增幅嚇人 屋主其實可爭取折扣

2022-04-18 20:07
圖為大量旅客在亞特蘭大機場搭飛機。（路透）

全球最繁忙機場 亞特蘭大國際機場重登王座

2022-04-13 02:15
休士頓市區房價租金雙漲。（Getty Images）

房市熱 休士頓平均房價破40萬大關

2022-04-15 20:57
奧斯汀12歲男孩迪普海爾跳級讀大學。(KXAN電視台)

奧斯汀12歲男童 跳過高中直接讀大學

2022-04-13 15:03

超人氣

更多 >
中共打過來「導彈擊中新北市」台灣華視新聞爆重大疏失

中共打過來「導彈擊中新北市」台灣華視新聞爆重大疏失
為何有人從未染疫 有人接種仍多次感染

為何有人從未染疫 有人接種仍多次感染
頓巴斯大戰開打 烏反擊俄後方補給線

頓巴斯大戰開打 烏反擊俄後方補給線
南加中醫師滅門案落幕 好友還原一家人生前細節

南加中醫師滅門案落幕 好友還原一家人生前細節
紐約森林小丘棄屍案 警：案發當晚 死者曾獨坐酒吧40分鐘

紐約森林小丘棄屍案 警：案發當晚 死者曾獨坐酒吧40分鐘