華盛頓特區聖殿 28日起免費參觀

華盛頓特區聖殿近50年來首度向公眾開放，民眾4月28日至6月11日可免費參觀。（記者張筠╱攝影）

經過近兩年的翻新工程，位於馬州 的華盛頓特區聖殿(Washington D.C. Temple)將在4月28日至6月11日向公眾免費開放，這是該摩門教堂近50年來首次允許公眾參觀，教堂還會提供包括中文在內的多語言講解。

該教堂位於馬州肯辛頓市(Kensington)，2020年7月就已完成大部分翻新工作，包括燈光、洗禮池、裝飾等，但受新冠疫情 影響，向公眾開放的計畫推遲了近兩年；該教堂開放日委員會(Open House Committee)主席科頓(Kathryn Colton)表示，今年是自1970年代以後首次邀請公眾參觀，「先前不開放並不是拒人於外，而是因為進入殿堂是特別的旅程，需要有預備。」

華盛頓特區聖殿的主要建築為白色殿堂，上面有四個金色的尖塔，殿堂內部共1萬4864平方公尺，塔尖高度近90公尺，筆直向上，從外觀看該建築幾乎沒有窗戶，且內部結構也不像多數民眾想像的，有一個非常高聳廣闊的崇拜空間，而是由眾多功能不同的房間組成。

主要殿堂內部的每個房間都有精緻的設計，包括燈光、畫像、地毯等，建築和裝潢的材質也讓內部環境更安靜，聖殿的長老貝德納(David Bednar)表示，這是為讓民眾在此更注重內心的平靜，並建立自己的信仰。

華盛頓特區聖殿每周日關閉，一般周日禮拜都在其他教堂舉行，而該殿堂主要是為舉行婚禮和其他特殊活動，該聖殿執行主任杜肯(Kevin Duncan)表示，「殿堂是神聖的地方，只有神聖、特別的典禮會在此舉行」，這也是為何該聖殿在每年八月舉行奉獻儀式時，僅允許有一定地位的信徒進入。

華盛頓特區聖殿在4月27日前僅允許受邀民眾和團體參觀，從4月28日至6月11日向所有公眾免費開放，聖殿參觀全程約一小時，路線以地下室的洗禮池為起點，再一路向上觀看其他房間，杜肯表示，若參訪民眾人數過多，開放時間可能會延至7月，預約可登錄：https://bit.ly/3uY2cho

該聖殿開放時間為周一至周六上午9時至晚上9時，殿堂室內不准攝像，停車空間有限，因此需要預約，在Forest Glen地鐵站 也提供免費接駁車。