大華府學生春假返校 須檢測陰性證明

近日大華府新冠病例略有回升，多地公校系統要求學生春假後提交陰性檢測報告才可返校。（記者張筠╱攝影）

近日大華府 新冠病例回升，維州部分社區的新冠病毒傳播等級回升至「中度」，為預防疫情再次於社區爆發，馬州和華府部分公校 系統，要求學生在春假結束返校時，必須提交陰性檢測 證明，有些學校甚至將部分課程轉至線上進行。

新冠變種病毒BA.2.12和BA.2.12.1的病例近日在大華府乃至全美持續增加，各地學校放春假促使旅遊增長，也提高的病毒傳播的可能性，華府公校系統(DCPS)、馬州最大的蒙郡公校系統(Montgomery)、馬州喬治王子郡公校、巴爾的摩郡公校近日陸續恢復檢測要求，規定學生春節結束須提交陰性檢測報告才可返校。

華府目前已達聯邦疾病防治中心(CDC)定義的「中度傳播」，華府公校春假18日結束，校方此前已向所有學生寄送快篩抗原檢測試劑，要求學生返校前做檢測並上傳結果。

有「非裔哈佛」之稱的華府霍華德大學(Howard University)近日也因疫情反彈，而將本科生的部分課程和期末考試轉為線上進行，同時鼓勵校內社交活動在戶外進行，室內活動則設人數限制，該校室內口罩令持續至春季學期結束。

馬州人口最密集的蒙郡當前疫情風險仍較低，但為預防春假後病例驟增，公校系統要求所有學生做檢測，郡長艾瑞奇(Marc Elrich)還建議民眾在室內活動中戴口罩防疫，但非強制規定；根據CDC指南，若社區傳播達「高度傳播」那麼政府和公校系統應考慮頒布室內口罩令。

維州沒有相關規定，雖然阿靈頓郡(Arlington)也已升級到「中度傳播」，但維州州長楊京(Glenn Youngkin)自上任後反覆提到，學生的防疫方式由家長決定，校方不能強制規定，因此維州公校系統在春假後，沒有調整防疫政策，不過州長也鼓勵民眾打疫苗，謹慎對待疫情。