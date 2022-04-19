華府國家動物園 歡慶熊貓外交50周年

在疫情期間出生的熊貓寶寶「小奇蹟」現在活潑好動，已滿一歲半。（記者張筠╱攝影）

華府 國家動物園 (National Zoo)16日舉行中美熊貓外交50周年紀念活動，通過與熊貓的特別互動表演，以及系列具有中國文化的活動和展覽，慶祝美中兩國在熊貓護理、保育、繁殖等方面的合作進展與研究成果。

國家動物園熊貓管理員16日專門用蘋果、紅薯、胡蘿蔔、香蕉、鳳梨汁、竹子等食材準備了特色蛋糕，吸引熊貓「美香」(Mei Xiang)和熊貓寶寶「小奇蹟」(Xiao Qi Ji)，並與牠們互動表演，中國駐美大使秦剛也與動物園園長史密斯(Brandie Smith)一同參與蛋糕的設計。

「小奇蹟」吃蛋糕期間還曾愉快的在草叢中打滾，差點將蛋糕翻倒，但牠活潑可愛的模樣引來眾人的讚嘆，許多人也稱牠為活潑好動的「開心果」。

國家動物園也在這個特別時刻舉辦中國文化的相關表演，包括舞獅表演、書法示範、並製作熊貓造型的包子等特色食物，讓各地遊客從熊貓的角度切入了解中國文化；此外16日當天動物園也進行紀錄片「神奇熊貓」(The Miracle Panda)的全球首映。

過去50年中，華府國家動物園的熊貓堪稱「國際動物明星」，牠們的一舉一動都吸引美中民眾關注，尤其熊貓寶寶「小奇蹟」在2020年8月的出生，也曾被美國民眾稱為疫情期間令人充滿希望的好消息之一，同時也促進美中兩國的熊貓研究。

1972年4月16日中國送給美國兩隻熊貓，分別是名為「玲玲」(Ling-Ling)的雌性熊貓以及名為「興興」(Hsing-Hsing)的雄性熊貓，當年美國總統尼克森(Richard Nixon)攜夫人訪問北京 ，並赴北京動物園參觀，接觸後對熊貓表現出極大興趣，中國贈送美國兩隻熊貓後，美方以一對麝牛回贈中國，從此展開雙方「熊貓外交」。

國家動物園目前正進行六個月的線上、線下慶祝活動，包括熊貓圖片展、紀錄片、慶生會等。